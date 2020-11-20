Financial Times прогнозирует обвал курса доллара на 20%

Курс доллара - Financial Times прогнозирует девальвацию доллара на 20%

Вакцина от коронавируса запустит восстановление мировой экономики – и девальвацию доллара. Аналитики с Уолл-стрит прогнозируют обвал американской валюты на 20%.

Как пишет Financial Times, падение курса доллара начнется уже в 2021 году, когда в широком доступе появится вакцина от COVID-19. В этом мнении сходятся все опрошенные изданием эксперты. Разнятся лишь прогнозы касательно глубины падения. По самым оптимистичным прогнозам, доллар упадет на 3%.

В то же время к концу следующего года аналитики ожидают роста курса евро – до 1,21 доллара против 1,18 доллара на сейчас. Также ожидается рост курса валют Швеции, Норвегии, Австралии и Новой Зеландии.

Читайте такжеЛечение коронавируса в Украине: Ляшко сказал, сколько тратят в не очень тяжелых случаях"Даже если экономика США начнет работать достаточно хорошо, мы думаем, что доллар может существенно ослабнуть, поскольку инвесторы будут искать более высокую прибыль за пределами США и выходить из безопасных убежищ, в которых они находились на протяжении всего периода COVSD", – прогнозирует представитель Goldman Sachs Зак Пандл.

Если прогнозы экспертов оправдаются, то это будет самое большое падение курса доллара с начала 2001 года. Однако в тот раз обвал курса хоть и составил 33% – но занял несколько лет (он продлился до 2008 года).

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