Газ в Украине для населения намного дороже, чем для предприятий

Стоимость топлива для бытовых потребителей превысила цену на газ для небытовых потребителей на 40%.
Во втором полугодии 2020 года средняя стоимость газа для населения в Украине составила 8 519,74 грн за 1 тысячу кубометров с НДС и учетом тарифов на транспортировку топлива и распределение. Причем цена оказалась на 60,8% выше, чем она была в первом полугодии – 5 299,2 грн, следует из данных Государственной службы статистики.
В отчетах Госстата указано, что средняя цена на газ, которую платили бытовые потребители во II полугодии 2020 года – 8 519, 74 грн за 1 тысячу куб. м топлива. Причем в первом полугодии в прошлом году она составляла 5 299,2 грн и была на 60% меньше.
Что касается небытовых потребителей, средняя цена на тысячу кубометров газа во второй половине 2020 года составила 6 053,8 гривен с учетом всех тарифов за 1 тысячу куб. м. газа. В первом полугодии 2020 года цена составляла 5 157,2 грн. Цена во втором полугодии возросла на 17,4%.Читайте также"Мы брошены на растерзание": эксперт назвал реальную цену на газ в Украине
Примечательно, бытовые потребители во втором полугодии получили 2 921,9 миллионов кубометров газа, а небытовые – 8, 398,0 миллионов кубометров.
При этом цена на газ для населения оказалась выше на 40%, чем стоимость топлива для небытовых потребителей.
Тарифы на газ в Украине
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 18 января объявил о решении правительства зафиксировать цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубический метр. Цена действует до конца нынешнего отопительного сезона.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов уточнял, что льготной цены на газ не будет в новом отопительном сезоне, поэтому в ближайшем будущем стоимость кубического метра газа может возрасти до 12 грн.
- Поставщики предложили украинцам покупать газ в апреле по цене 6,99 грн за куб.м. Однако есть и компании, которые продают топливо населению как дешевле, так и дороже. В частности, это ЭРУ Людям и ЭРУ Трейдинг, которые предлагают топливо по цене 6,75 грн за куб.м, а также мариупольские МарГаз и АзовГаз – 8,25 и 8,75 грн за куб.м