Газ в Украине для населения намного дороже, чем для предприятий

Цена на газ для населения во втором полугодии 2020 года оказалась в 1,4 раза больше, чем стоимость топлива для промышленности - Госстат / pixabay

Во втором полугодии 2020 года средняя стоимость газа для населения в Украине составила 8 519,74 грн за 1 тысячу кубометров с НДС и учетом тарифов на транспортировку топлива и распределение. Причем цена оказалась на 60,8% выше, чем она была в первом полугодии – 5 299,2 грн, следует из данных Государственной службы статистики.

В отчетах Госстата указано, что средняя цена на газ, которую платили бытовые потребители во II полугодии 2020 года – 8 519, 74 грн за 1 тысячу куб. м топлива. Причем в первом полугодии в прошлом году она составляла 5 299,2 грн и была на 60% меньше.

Что касается небытовых потребителей, средняя цена на тысячу кубометров газа во второй половине 2020 года составила 6 053,8 гривен с учетом всех тарифов за 1 тысячу куб. м. газа. В первом полугодии 2020 года цена составляла 5 157,2 грн. Цена во втором полугодии возросла на 17,4%.Читайте также"Мы брошены на растерзание": эксперт назвал реальную цену на газ в Украине

Примечательно, бытовые потребители во втором полугодии получили 2 921,9 миллионов кубометров газа, а небытовые – 8, 398,0 миллионов кубометров.

При этом цена на газ для населения оказалась выше на 40%, чем стоимость топлива для небытовых потребителей.

Тарифы на газ в Украине