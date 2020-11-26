Госбюджет-2021: Украина пошла на смелый шаг ради очередного транша МВФ

Министр финансов признался, что в результате переговоров с МВФ пришлось сократить дефицит госбюджета.
Кабмин должен был сократить дефицит проекта госбюджета на 2021 год с 6 до 5,5% во время длительных переговоров с представителями МВФ.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время вечернего брифинга, и отметил, что дефицит ко второму чтению Верховной рады пришлось корректировать, исходя из ситуации с возможностями брать кредиты.
"У нас были сложные переговоры с МВФ. В первую очередь, из-за того, что надо было найти компромисс по расходам и дефициту. Мы согласовывали параметры дефицита и были вынуждены принять ситуацию, при которой пришлось сокращать дефицит. Те расчеты, которые были перед первым чтением, надо было скорректировать исходя из возможностей наших займов", - сказал Марченко.
Украина и МВФ: последние новости
- Ранее Милованов рассказал о судьбе транша МВФ для Украины. Украина не получит транш от Международного валютного фонда до конца 2020 года, считает советник главы Офиса президента.
- В Офисе президента Владимира Зеленского 16 октября сделали заявление о том, что Киев ожидает получение очередного транша от МВФ в конце года или в начале 2021 года. В Фонде, в свою очередь, заметили, что дальнейшие перспективы финансового сотрудничества могут зависеть от выполнения украинской стороной ряда обязательств.
- Президент Владимир Зеленский 2 ноября рассказал, что миссия МВФ не приедет в Украину по причине скандального решения КСУ по электронным декларациям. По его словам, без поддержки МВФ стране грозят проблемы с выполнением госбюджета.
- В Верховной Раде прогнозируют выделение Украине транша от МВФ в конце текущего года или в начале 2021 года. Вопрос зависит от принятия государственного бюджета на будущий год.
Автор: Екатерина Трохимчук