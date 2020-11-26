Госбюджет-2021: Украина пошла на смелый шаг ради очередного транша МВФ

Сергей Марченко рассказал о требованиях МВФ / УНИАН

Кабмин должен был сократить дефицит проекта госбюджета на 2021 год с 6 до 5,5% во время длительных переговоров с представителями МВФ.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время вечернего брифинга, и отметил, что дефицит ко второму чтению Верховной рады пришлось корректировать, исходя из ситуации с возможностями брать кредиты.

"У нас были сложные переговоры с МВФ. В первую очередь, из-за того, что надо было найти компромисс по расходам и дефициту. Мы согласовывали параметры дефицита и были вынуждены принять ситуацию, при которой пришлось сокращать дефицит. Те расчеты, которые были перед первым чтением, надо было скорректировать исходя из возможностей наших займов", - сказал Марченко.

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