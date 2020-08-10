Из-за масштабных "скруток НДС" бюджет в июле потерял 2,7 млрд грн - Дубинский

Александр Дубинский / УНИАН

Украина из-за коррупции налоговых служб Украина потеряла только за один июнь больше денег, чем получила в кредит от Европейского союза.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Александр Дубинский.

"Июнь месяц вышел по-настоящему жарким. Но это я сейчас не про погоду, как бы вы могли сначала подумать, а о целенаправленной работе относительно уклонения от уплаты налогов со стороны крупнейших предприятий Украины-плательщиков НДС под чутким руководством коррумпированных налоговиков. Так, в прошлом месяце в результате масштабных схем по так называемы "скруткам" НДС бюджет Украины недосчитался по меньшей мере 2,7 млрд грн. Это почти в полтора раза больше, чем кредит, который на днях получила Украина от ЕС", - заявил политик.

Он уточнил, что, по его данным, сума взяток падким налоговикам составила 5 млн дол.

"Очевидно, что подобные схемы могут существовать только, когда "в доле" те, кто сидит на самом верху. Поэтому я требую увольнения главы налоговой Алексея Любченко, а также отставки Сергея Марченко с поста министра финансов, который "крышует" криминальную деятельность своего подопечного. Их дальнейшее пребывание на своих местах уже осенью сулит финансовой катастрофой всей Украине. Я устал повторять. Никакого кризиса нет. Они просто пи*дят наши с вами деньги", - резюмировал Дубинский.

Он также добавил, что отправил задокументированные схемы правоохранителям, а также опубликовал их в Сети.