Из-за скачка цен на бензин и дизтопливо в Украине подорожает проезд: названы сроки и тарифы

Эсперты прогнозируют подорожание проезда в Украине / УНИАН

В феврале 2022 года из-за роста цен на бензин, дизтопливо и автогаз в Украине могут подскочить тарифы на проезд.

В феврале цены на бензин и дизтопливо могут вырасти до 40 гривен за литр, а автогаза – до 25 гривен за литр, пишет UBR.ua со ссылкой на директора сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина.

Причинами он назвал рост доллара, цены на нефть и госрегулирование. Скорее всего, такие ценники на АЗС можно будет увидеть уже с 12 февраля. Так как стоимость топлива будет расти с каждой публикацией предельных цен Минэкономики, то повышение можно будет увидеть уже с 24 января.

"Следующее госрегулирование выйдет в понедельник, поскольку Минэкономики работает с задержками. И сразу мгновенно все ценники перерисуют на две гривни вверх", – считает Леушкин.

Это значит, что стоимость бензинов и дизтоплива вырастет в среднем до 35 грн/л. Кроме того, если к середине февраля доллар подскочит до отметки 29 грн/долл., то ценники на эти виды топлива достигнут 40 грн/л, а автогаза – 25 грн/л.

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Таким образом, новые цены на бензин, дизтопливо и газ ударят не только по карманам автомобилистов, но и украинцев, которые пользуются общественным транспортом - вырастет стоимость проезда. По мнению экспертов, тарифы в общественном транспорте подскочат до минимум 12-13 гривен.

Читайте такжеМетро по 22 гривны: в КГГА раскрыли планы по повышению цен на проездОтмечается, что многих городах Украины цены на проезд в общественном транспорте выросли весной 2021 года. В среднем за одну поездку пассажиры в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Мариуполе, Днепре, а также небольших городах платили по 10-12 гривен.

Как сообщал Главред, согласно данным Государственной службы статистики Украины, в 2021 году проезд в общественном транспорте в Украине подорожал на треть (на 32,8%). При этом стоимость одной поездки, в среднем, выросла с 5,5 грн до 7,3 грн.

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