Как меньше платить за отопление: чиновники назвали 3 самых действенных способа

В Украине расходы на отопление можно сократить как минимум на треть, говорят специалисты из профильного ведомства.

Как меньше платить за отопление: топ-3 самые действенные способы/ коллаж фото УНИАН

В Украине расходы на отопление можно сократить как минимум на треть – с помощью простых методов сокращения тепла внутри квартир и домов, сообщают в Государственном агентстве по вопросам энергоэффективности и энергосохранения.

Но, говорят чиновники, для серьезной экономии придется провести комплексное утепление всего здания (многоквартирного либо частного дома) по периметру.

Как отмечают эксперты, бытовые потребители можно использовать целый ряд способов для сокращения расходов тепла:

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Во-первых, тепловой счетчик. Он позволит платить только за то количество тепла, которые вы на самом деле потребляете. Однако тут стоит отметить, что далеко не во всех квартирах есть техническая возможность установить индивидуальные приборы учета. Это невозможно сделать в "хрущевках " из-за системы разводки тепла.

Во-вторых, термостатический вентиль. А батареи должны быть такого размера, чтобы соответствовать размеру комнаты. На каждом радиаторе стоит установить термостатический вентиль. Он позволит регулировать объем тепла, который подается в конкретную комнату.

В-третьих, газовый котел, колонку или бойлер нужно менять каждые 15-20 лет. Со временем эти приборы теряют эффективность, потребляют значительно больше газа, чем необходимо для подогрева возмещения и воды. Кроме того, сократить потери позволит система рекуперации тепла на вентиляции, утепление окон (или их замена), ковры на полах.

Как будут платить пенсии и субсидии

В Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее в Украине чиновники изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг.

С мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

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