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Как на 50% меньше платить за отопление: эксперт удивил простым секретом

Дмитрий Видоменко
2 ноября 2023, 15:41обновлено 2 ноября, 16:11
Жители многоквартирных домов в Украине могут экономить на отоплении до 50% стоимости этой услуги, говорит эксперт.
Отопление, монеты
Для того, чтобы меньше платить за отопление, дом нужно сделать энергоэффетивным / коллаж Главред, фото УНИАН

Люди, которые проживают в многоквартирных домов в Украине, могут экономить на отоплении до 50% стоимости данной услуги. Об этом сообщает портал рассказал "Обозреватель" со ссылкой на слова директора Фонда энергоэффективности Егора Фаренюка.

В первую очередь, говорит он, в доме должно быть создано т.н. объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), которое может провести энергомодернизацию многоэтажки (с компенсацией, которая может достигать 70%).

По его словам, повышение энергоэффективности дома напрямую влияет не только на суммы в платежках, но и значительно повышает комфорт жильцов, ведь в квартирах становится ощутимо теплее.

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Речь идет о госпрограмме "Энергодом", по словам Фаренюка, кредитование ОСМД по ней останавливалось с начала полномасштабной войны, однако ситуация уже изменилась. Кроме того, сейчас несколько упрощен механизм предоставления компенсаций.

"Уже возобновили работу по упрощенному варианту пакета "А", по которому предоставляются гранты на установку индивидуальных тепловых пунктов, теплоизоляцию трубопроводов, замену окон и дверей в местах общего пользования. Это одни из наиболее целесообразных и эффективных мероприятий по снижению потребления тепловой энергии в домах", – подытожил он.

Как будут платить пенсии и субсидии

В Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее в Украине чиновники изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг.

С мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

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