Как не остаться без денег: о чем украинцы обязаны сообщать в Пенсионный фонд

Украинские пенсионеры рискуют потерять свою пенсию, если не будут своевременно сообщать ПФУ об изменениях, касающихся документации и места жительства.

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Как не остаться без пенсии? / коллаж: Главред, фото: УНІАН

У украинских пенсионеров риск потерять свою пенсию, если не будут своевременно сообщать Пенсионному фонду Украины (ПФУ) об изменениях, касающихся документации и места жительства лица. Об этом сообщает Главное управление ведомства по Закарпатской области.

Основная причина – корректное ведение документации, ведь сведения об адресе и трудоустройстве пенсионера имеют важное значение для назначения пенсионных выплат.

Чтобы избежать такой ситуации следует обратиться в ближайшее отделение ПФУ в своем городе или оставить заявку на сайте.

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О чем нужно сообщить в Пенсионный?

Адресная информация важна, поскольку пенсионные документы должны храниться по фактическому месту жительства пенсионера, а информация о трудовой занятости влияет на размер и регулярность выплат.

Поэтому пенсионеры обязаны в течение десяти суток сообщать ПФУ о таких изменениях:

получение ID-карты вместо паспорта старого образца;

получение нового паспорта в случае утраты старика;

смену фамилии;

получение нового идентификационного номера;

смену места постоянной регистрации;

выход на работу или увольнение с работы.

Это регулируется соответствующими нормативно правовыми актами, в частности, порядком представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий и Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

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Как сообщал Главред, в апреле гражданам, достигшим 65-летнего возраста, пересчитают пенсии. Украинские пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж и продолжают работать, могут также ожидать увеличения своих пенсионных выплат.

Также, ежегодная индексация пенсий, которая состоялась 1 марта, привела к повышению размеров пенсий для военных пенсионеров. Большие пенсии военные теперь получают и по инвалидности.

К тому же, в Украине с 1 апреля 2024 года минимальную пенсию повысят с 7,1 тысячи до 8 тысяч грн. Как говорится в материале портала "Обозреватель", в результате часть пенсий будут повышены с 2,840 тысячи до 3,2 тысячи грн.

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