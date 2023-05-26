Как оформить пенсию во время войны: в ПФУ рассказали, что поменялось

В пенсионном законодательстве Украины во время военного положения произошли определенные изменения, говорят чиновники.

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Автоматически назначаются, говорят в ПФУ, пенсии по возрасту / коллаж фото УНИАН

C учетом военного положения в пенсионное законодательство Украины были внесены определенные изменения. К примеру, в такое время украинцам часто назначают пенсию автоматически, пояснила начальник отдела методологии Главного управления Пенсионного фонда Украины по Киеву Людмила Гребенникова.

"Лица, выехавшие за границу, могут к нам обратиться за назначением пенсий именно через веб-портал. Люди также могут решить и другие вопросы через подачу заявления на веб-портал, например по переводу выплаты пенсий с почты на банк через веб-портал. Ранее необходимо было обращаться лично в банковское учреждение или в органы Пенсионного фонда", — сказала она.

Автоматически назначаются, по словам чиновницы, пенсии по возрасту ‒ при наличии в системе персонифицированного учета данных о страховом стаже будущего пенсионера и обо всех имеющихся выплатах, которые он получал в течение своей жизни.

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Для того, чтобы воспользоваться веб-порталом, нужно пройти идентификацию личности в системе ‒ это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи в приложении Дия. Либо же использовать систему BankID ‒ идентификация личности через банковские приложения, которые есть в мобильном телефоне пенсионера.

Напомним, как ранее сообщал Главред, часть гражданок Украины может выйти на пенсию в 50 лет (если у них есть как минимум 15 лет трудового стажа). По словам чиновников, речь идет о матерях, которые воспитывают нескольких тяжело больных детей в возрасте до шести лет (которым не установлена инвалидность).

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

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