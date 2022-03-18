Как открыть счет в PayPal, чтобы получать и отправлять деньги: инструкция

Украинцы могут открыть в PayPal как личные, так и корпоративные счета/ ua.depositphotos.com

В Украине полноценно заработала крупнейшая дебетовая электронная платежная система PayPal. Теперь украинцы могут отправлять переводы, а также принимать переводы на свои украинские счета (компания временно сняла комиссию для переводов, которые отправляют в Украину).

Как открыть личный счет в PayPal

1. Сначала нужно на официальном сайте PayPal нажать "Открыть счет" и выбрать "Личный счет".

2. Следующий шаг – заполнить предложенную форму. Там нужно будет указать страну, в которой вы проживаете, вписать имя и фамилию, адрес электронной почты. Далее ввести пароль, который вы будете использовать. Всю информацию указывать латинскими буквами.

3. Далее нужно указать ваше гражданство, адрес проживания, индекс, дату рождения и номер вашего телефона.

4. Далее стоит прочитать Соглашение с пользователем и заявление о конфиденциальности, после чего подтвердить, что вы достигли совершеннолетия.

5. После окончания процедуры регистрации система предложит привязать банковскую карту. Во время этого нужно будет указать номер карты, срок ее действия и CVV. PayPal дозоляє пользоваться такими банковскими картами:

Visa,

MasterCard,

American Express

6. В Личном кабинете можно будет подтвердить номер телефона и почту, а также добавить другие карты.

Как открыть корпоративный счет PayPal

Корпоративный счет позволит пользователю осуществлять оплату на счета исполнителей и сотрудников. Чтобы его открыть, нужно придерживаться следующих шагов:

1. На официальном сайте нажать "Открыть счет" – "Корпоративный счет".

2. Ввести адрес электронной почты.

3. В специальной форме, которая откроется после этого, заполнить информацию о юридическом лице. Там нужно будет ввести:

логин,

полностью ФИО,

название компании,

номер телефона,

юридический адрес,

местоположение,

индекс,

выбрать валюту.

4. Далее нужно будет указать направление деятельности организации, адрес сайта, страну и дату регистрации.

Счет активируется только после того, как будут заполнены все вышеуказанные данные о компании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о масштабной программе поддержки бизнеса. Любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны. Также он отметил, что государство должно гарантировать 100% вкладов украинцев в банках.

Также сообщалось, что в Украине подняли военные пенсии. Изменения коснулись почти полмиллиона украинских граждан. По предварительным данным, в среднем размер повышения составил 787 гривен.

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