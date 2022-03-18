Как открыть счет в PayPal, чтобы получать и отправлять деньги: инструкция

Украинцы могут открыть в PayPal как личные, так и корпоративные счета.
В Украине полноценно заработала крупнейшая дебетовая электронная платежная система PayPal. Теперь украинцы могут отправлять переводы, а также принимать переводы на свои украинские счета (компания временно сняла комиссию для переводов, которые отправляют в Украину).
Как открыть личный счет в PayPal
1. Сначала нужно на официальном сайте PayPal нажать "Открыть счет" и выбрать "Личный счет".
2. Следующий шаг – заполнить предложенную форму. Там нужно будет указать страну, в которой вы проживаете, вписать имя и фамилию, адрес электронной почты. Далее ввести пароль, который вы будете использовать. Всю информацию указывать латинскими буквами.
3. Далее нужно указать ваше гражданство, адрес проживания, индекс, дату рождения и номер вашего телефона.
4. Далее стоит прочитать Соглашение с пользователем и заявление о конфиденциальности, после чего подтвердить, что вы достигли совершеннолетия.
5. После окончания процедуры регистрации система предложит привязать банковскую карту. Во время этого нужно будет указать номер карты, срок ее действия и CVV. PayPal дозоляє пользоваться такими банковскими картами:
- Visa,
- MasterCard,
- American Express
6. В Личном кабинете можно будет подтвердить номер телефона и почту, а также добавить другие карты.
Как открыть корпоративный счет PayPal
Корпоративный счет позволит пользователю осуществлять оплату на счета исполнителей и сотрудников. Чтобы его открыть, нужно придерживаться следующих шагов:
1. На официальном сайте нажать "Открыть счет" – "Корпоративный счет".
2. Ввести адрес электронной почты.
3. В специальной форме, которая откроется после этого, заполнить информацию о юридическом лице. Там нужно будет ввести:
- логин,
- полностью ФИО,
- название компании,
- номер телефона,
- юридический адрес,
- местоположение,
- индекс,
- выбрать валюту.
4. Далее нужно будет указать направление деятельности организации, адрес сайта, страну и дату регистрации.
Счет активируется только после того, как будут заполнены все вышеуказанные данные о компании.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о масштабной программе поддержки бизнеса. Любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны. Также он отметил, что государство должно гарантировать 100% вкладов украинцев в банках.
Также сообщалось, что в Украине подняли военные пенсии. Изменения коснулись почти полмиллиона украинских граждан. По предварительным данным, в среднем размер повышения составил 787 гривен.
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