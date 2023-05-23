Как пенсионерам вовремя и без задержки получать пенсии: в ПФУ дали инструкции

По истечении срока действия пенсионной банковской карты получатели пенсий в Украине не могут получить выплаты вовремя, напомнили в ПФУ.

https://glavred.info/economics/kak-pensioneram-vovremya-i-bez-zaderzhki-poluchat-pensii-v-pfu-dali-instrukcii-10472350.html Ссылка скопирована

В ПФУ дали инструкции, как получать вовремя пенсии / коллаж Главред, фото УНИАН

Сразу после того, как истекает срок действия пенсионной банковской карты, то стандартно пенсионеры в Украине не могут получить положенные выплаты вовремя. Об этом сообщили сотрудники Пенсионного фонда (ПФУ).

Но, по словам чиновников, проблем с выплатами пенсий можно избежать − если заранее узнать срок действия карты и не допустить ее просрочки.

В ПФУ лишний раз напомнили украинцам - чтобы получать пенсию вовремя, нужно:

видео дня

выяснить, продлевают ли в вашем банке срок действия карт автоматически на период военного положения (обычно банки сами об этом предупреждают через SMS-банкинг или интернет-банкинг);

найти необходимые данные можно найти либо на сайте своего банка, либо позвонив по его горячей линии и вовремя переоформить карту.

если карта заблокирована сразу после того, как истек срок ее действия, то придется обратиться в отделение банка (для того, чтобы перевыпустить ее). При этом пенсионные выплаты будут продолжать поступать на счет получателя. Но использовать их он сможет только после того, как получит новую карту.

Напомним, как ранее сообщал Главред, часть гражданок Украины может выйти на пенсию в 50 лет (если у них есть как минимум 15 лет трудового стажа). По словам чиновников, речь идет о матерях, которые воспитывают нескольких тяжело больных детей в возрасте до шести лет (которым не установлена инвалидность).

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны

Смотрите видео Главреда о том, как будет проходить индексация пенсий в 2023 году:

Другие новости: