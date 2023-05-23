УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Как пенсионерам вовремя и без задержки получать пенсии: в ПФУ дали инструкции

Дмитрий Видоменко
23 мая 2023, 09:50 обновлено 23 мая, 09:50
4
По истечении срока действия пенсионной банковской карты получатели пенсий в Украине не могут получить выплаты вовремя, напомнили в ПФУ.
Пенсии, песионерка
В ПФУ дали инструкции, как получать вовремя пенсии / коллаж Главред, фото УНИАН

Сразу после того, как истекает срок действия пенсионной банковской карты, то стандартно пенсионеры в Украине не могут получить положенные выплаты вовремя. Об этом сообщили сотрудники Пенсионного фонда (ПФУ).

Но, по словам чиновников, проблем с выплатами пенсий можно избежать − если заранее узнать срок действия карты и не допустить ее просрочки.

В ПФУ лишний раз напомнили украинцам - чтобы получать пенсию вовремя, нужно:

видео дня
  • выяснить, продлевают ли в вашем банке срок действия карт автоматически на период военного положения (обычно банки сами об этом предупреждают через SMS-банкинг или интернет-банкинг);
  • найти необходимые данные можно найти либо на сайте своего банка, либо позвонив по его горячей линии и вовремя переоформить карту.
  • если карта заблокирована сразу после того, как истек срок ее действия, то придется обратиться в отделение банка (для того, чтобы перевыпустить ее). При этом пенсионные выплаты будут продолжать поступать на счет получателя. Но использовать их он сможет только после того, как получит новую карту.

Напомним, как ранее сообщал Главред, часть гражданок Украины может выйти на пенсию в 50 лет (если у них есть как минимум 15 лет трудового стажа). По словам чиновников, речь идет о матерях, которые воспитывают нескольких тяжело больных детей в возрасте до шести лет (которым не установлена инвалидность).

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны

Смотрите видео Главреда о том, как будет проходить индексация пенсий в 2023 году:

Другие новости:

пенсии Пенсионный фонд выплаты пенсии
Реклама

Главное за день

Дальнобойный Taurus бьет на 500 км: в Бундестаге хотят вооружить Украину крылатыми ракетами

Дальнобойный Taurus бьет на 500 км: в Бундестаге хотят вооружить Украину крылатыми ракетами

09:56 Мир
"Освобождение" Белгородщины продолжается: российские "добровольцы" заявили о продвижении

"Освобождение" Белгородщины продолжается: российские "добровольцы" заявили о продвижении

09:40 Мир
События в Белгородской области вызвали панику в РФ – ISW

События в Белгородской области вызвали панику в РФ – ISW

07:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:56

Дальнобойный Taurus бьет на 500 км: в Бундестаге хотят вооружить Украину крылатыми ракетами

09:55

"У Путина был вид, как у щенка, которого ругают": в Сети рассказали, как Патрушев отчитал диктатора РФВидео

09:50

Как пенсионерам вовремя и без задержки получать пенсии: в ПФУ дали инструкцииВидео

09:40

"Освобождение" Белгородщины продолжается: российские "добровольцы" заявили о продвижении

09:03

Надевать чужие очки нельзя: на это есть 3 причины

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:01

ВСУ "демобилизировали" танцора-оккупанта из Магадана

09:00

Что на самом деле происходит в Белгородской области?мнение

08:48

В Украине переписали цены на продукт, который нужен на каждой кухнеВидео

08:40

Спас много военных в самых горячих точках: на фронте погиб известный львовский медик

Реклама
08:05

В свои 25 уже был командиром: в боях за Украину погиб молодой военный из Хмельницкой области

07:57

События в Белгородской области вызвали панику в РФ – ISW

07:24

В ВВС США рассказали, когда истребители F-16 прибудут в Украину

07:00

Тысяча и одно удовольствие: Кипр приглашает укринцев на терапию едой, морем и горами

06:41

"Бавовна" в Белгороде: в центре города прогремел взрыв в здании ФСБ и МВДВидео

06:20

Путин изнывает от зависти: на месте Зеленского должен был быть онмнение

05:50

Зачем в чай добавляют соль: рецепты необычного напитка, который удивит вас своим вкусом

05:45

Гороскоп на сегодня 23 мая 2023: Тельцам - расстройства и разочарования, Весам - большие переменыВидео

05:15

Как говорить о любви на украинском: 5 необычных фраз от языковеда АвраменкоВидео

04:30

Гороскоп на июнь 2023 для Львов: радость, любовь, выигрыш и романтическое знакомство

03:45

Безумная головоломка: только люди с высоким IQ заметят странную ошибку на изображении гостиной

Реклама
03:20

Удивите всех: восхитительно вкусные трубочки из крабовых палочек - рецепт за 100 гривенВидео

03:10

"Путин обделался от злобы": Алексея Панина объявили в розыск в РФ - реакция актера

02:40

Можно ли есть шкварки: многие ахнут, узнав неожиданный ответ

02:20

"Пошел добровольцем": на войне погиб режиссер телеканала Малятко TV Иван Кузьминский

00:51

Денег будет немерено: что нужно положить в кошелек 23 мая, приметы и что нельзя делатьВидео

00:17

"Россияне освобождают РФ": Жданов заявил, что в стране-агрессоре началась гражданская войнаВидео

22 мая, понедельник
23:58

Настоящее райское наслаждение: как сделать так, чтобы в доме воцарился божественный аромат

23:30

Почему нельзя "приводити приклад" и "задавати питання": языковед рассказал о типичной ошибкеВидео

23:10

Какие платья будут в моде летом 2023: 5 вариантов сказочной красоты на каждый день

23:04

"Украина имеет право": в США впервые отреагировали на события в Белгородской областиВидео

22:51

Охрип и потерял голос: у Петросяна серьезные проблемы со здоровьемВидео

22:43

Футболист Александр Зинченко и журналистка Влада Седан станут родителями во второй разВидео

22:31

Америка передаст Украине истребители F-16 в ближайшие месяцы - Госдеп СШАВидео

22:18

"Будут умирать там до последнего": Жданов заявил ,что "вагнеровцы" не смогут выйти из БахмутаВидео

22:12

"Освобождение" БНР: Евгений Клопотенко подыскивает в Белгороде площадь под ресторанВидео

22:01

ВСУ возьмут Бахмут в полуокружение и будут расстреливать российские части, как в тире - СвитанВидео

21:39

Что нельзя одевать 24 мая, чтобы весь год проблем не иметь: приметы и что нельзя делатьВидео

20:35

Украину зальет дождями: синоптики предупредили о сильнейшем шторме и грозеВидео

20:17

Впервые за долгое время: Ольга Фреймут засветила младших детей

20:12

"Анонсировать есть что": в ВСУ рассказали о новом "сюрпризе" для оккупантов под БахмутомВидео

Реклама
19:48

"По возможности атакуем": ВСУ продвинулись под Бахмутом, ЧВК Вагнер почти уничтожена - ЧереватыйВидео

19:48

Нам выпал уникальный шансмнение

19:47

Паника наступила: Россия срочно эвакуирует хранилище ядерных боеприпасов в Белгородской областиВидео

19:14

"Будет там до последнего": Злата Огневич показала редкое фото отца, который сейчас на фронте

19:09

Землю накрывает 5-бальная магнитная буря: названы опасные для здоровья датыВидео

18:53

Арестовича застукали на пляже в Израиле - СМИВидео

18:47

Смута на Белгородщине открыла сезон интересных событий в Россиимнение

18:25

Ему было всего 23 года: под Бахмутом погиб молодой чемпион Украины по легкоатлетике

18:19

Лорак призвала помогать "российским" детям, которые пострадали от "украинских снарядов"

18:15

Франция приостановила сотрудничество с РФ по Кавказу из-за агрессии россиян в Украине

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять