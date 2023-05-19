Как поднять размер будущей пенсии: в Пенсионном назвали способ, подходящий даже юным и безработным

Размер пенсии в Украине напрямую зависит от страхового стажа, который "наработал" человек, и размера официальной зарплаты в течение всей трудовой деятельности.

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Право на добровольную уплату взноса имеют отдельные категории населения / коллаж УНИАН

Размер пенсии в Украине напрямую зависит от страхового стажа, который успел получить человек во время трудовой деятельности и размера официальной зарплаты. Потому-то и увеличить размер будущей пенсии можно благодаря добровольным взносам. Соответствующее сообщение распространили специалисты Пенсионного фонда (ПФУ), говорится на сайте Кабмина.

"Для официально неработающих добровольно уплаченные взносы – это приобретенный страховой стаж и заработная плата для будущей пенсии, для работающих – увеличенная заработная плата. Следовательно, если человек уже получает пенсию, то новый механизм уплаты добровольных взносов не для него", –говорят специалисты.

Платить добровольные взносов могут люди, которые не работают или работают и получают низкую зарплату, однако имеют сбережения либо родственников, которые готовы уплатить в их пользу пенсионные взносы.

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К примеру, право на добровольную уплату взноса имеют:

лица, которые достигли 16-летнего возраста и не входят в круг лиц, которым назначена пенсия в солидарной системе;

лица, которые обучаются в вузах на дневной форме обучения, а также аспиранты и докторанты;

иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживали либо работали на территории Украины;

граждане Украины, которые постоянно проживали либо работали за пределами Украины.

Для того, чтобы сделать добровольный взнос, необходимо обратиться в Пенсионный фонд через электронный кабинет (для чего и необходимо заявление вкупе с электронной подписью).

Пользователю, который успешно залогинился на портале ПФУ, предоставляется возможность:

заполнить данные о лице, в пользу которого он желает уплачивать взносы;

пересмотреть (в случае необходимости) печатную форму договора;

подписать договор и перейти на страницы уплаты взноса.

Как сообщал Главред, часть гражданок Украины может выйти на пенсию в 50 лет (если у них есть как минимум 15 лет трудового стажа). По словам чиновников, речь идет о матерях, которые воспитывают нескольких тяжело больных детей в возрасте до шести лет (которым не установлена инвалидность).

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

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