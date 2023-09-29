Какие иностранные компании занимаются в Украине благотворительностью во время войны?

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Мировые корпорации помогают в Украине / Главред

Благотворительность — это огромное поле деятельности, где найдется место каждому. Международные частные компании все активнее приобщаются к благотворительным пожертвованиям Украине. Флагманы бизнеса со всего мира уже сделали значительные взносы за период войны в Украине, ведь самостоятельно преодолеть врага было бы чрезвычайно трудно. Какие благотворительные инициативы проводили иностранные компании читайте подробнее в материале для Главреда.

Международный бизнес на фронте благотворительности

Благотворительная деятельность теперь признана не просто как филантропическая активность, но и стала неотъемлемой частью концепции корпоративной социальной ответственности. 2022-й стал годом ответственности во всех сферах — бизнес, благотворительные фонды и волонтеры взяли на себя обязанность помогать военным и пострадавшим в результате российской агрессии.

Сейчас благотворительность превращается в настоящую культуру, которая поднимает гражданское общество на новый уровень. Культуру добра и благотворительности следует развивать, чтобы предприниматели могли и хотели это делать. Каждый может быть благотворителем в рамках своей компании.

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За прошлый год украинцы убедились, что друзья действительно познаются в беде. Заявления лидеров разных стран и материальная помощь от них не остаются незамеченными. Это придает украинцам уверенность в завтрашнем дне и поддержку в это нелегкое время.

Поэтому важно отметить помощь международного бизнеса, который реализует многочисленные гуманитарные инициативы, инвестирует доступные ресурсы в приближение победы Украины. О компаниях из разных сфер, которые занимаются благотворительностью в Украине рассказываем далее.

Поддержка от мировых фармацевтических компаний

Солидарность и гуманизм стали ключевыми составляющими реакции мировых компаний на войну в Украине. Крупные фармацевтические гиганты выступили на передовых позициях благотворительности, сделали важный вклад в улучшение медицинской помощи и жизненного комфорта пострадавших украинцев.

Офис AstraZeneca в Великобритании / Википедия

Международная фармкомпания "AstraZeneca" неоднократно принимала активное участие в благотворительности в пользу Украины. Компания пожертвовала $400 тыс. через UNITED24 на приобретение УЗИ аппаратов для качественной диагностики раненых. Свой первый взнос в $500 тыс. компания сделала в рамках сбора первой леди на машины скорой помощи. AstraZeneca активно поддерживает Украину и имеет еще ряд благотворительных проектов:

профинансировала 5 эвакуационных медицинских автомобилей марки "Тойота" на сумму более $250 тыс.;

$70 тыс. задонатила для закупки 5 дизельных генераторов различной мощности для больниц;

сделала взнос в сумме $250 тыс. для бесплатного использования имплантов для остеосинтеза — эффективного оперативного лечения пациентов, травмированных в результате войны.

Bayer выделила более 15 млн евро благотворительной помощи / epravda.com.ua

Немецкая фармацевтическая компания Bayer с начала российского вторжения поддерживает население Украины. Она выделила более 15 млн евро благотворительной помощи. Эта помощь включает поставки медицинских материалов, лекарств, автомобилей скорой помощи, оборудования медицинским учреждениям. Bayer бесплатно обеспечила пациентов стационаров государственных и коммунальных учреждений здравоохранения около 65 тыс. упаковками препарата собственного производства. Кроме этого, компания присоединилась к очистке территории Украины от мин и неразорвавшихся боеприпасов и выделила 825 тыс. евро организации Fondation Suisse de Déminage на приобретение большой машины для разминирования.

Компания Pfizer активно помогает Украине

Компания Pfizer оказала благотворительную помощь на сумму $22 млн и активизировала гуманитарные мероприятия для поддержки Украины. Благотворительная организация Pfizer Foundation предоставила гуманитарный грант организациям, которые работают в Украине и соседних государствах. Кроме этого, компания передала $5 млн 8-ми глобальным и местным неправительственным организациям для оказания гуманитарной помощи и принятия мер реагирования. Более 4,5 тыс. сотрудников Pfizer сделали пожертвования через программу Give Forward.

Какие благотворительные проекты реализовывают международные финансовые компании?

На сегодня финансовые гиганты, такие как BlackRock и JPMorgan Chase проявили свое активное участие в создании Фонда развития Украины. Целью этого фонда является привлечение инвестиций, которые пойдут на восстановление страны после войны. На данный момент процесс создания Фонда находится на этапе планирования.

Совет директоров Международной Финансовой Корпорации (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка, поддержал программу финансирования украинского бизнеса на рекордную сумму $2 млрд. Главным направлением реализации этой программы стало торговое финансирование для украинских банков, агросектора и предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Не остался в стороне и инвестиционный холдинг Freedom Holding Corp., который сделал взносы на 8,96 млн евро на помощь Украине с начала войны и сейчас не прекращает заниматься новыми благотворительными проектами. Компания направила 2,35 млн евро в украинский Help Ukraine Center в Польше, которые потратили на военные нужды и закупку лекарств, продуктов питания, кормов для животных, средств гигиены и тому подобное. 2 млн евро Холдинг направил на закупку автомобилей скорой медицинской помощи через фандрейзинговую платформу UNITED24.

К тому же, важно отметить другие проекты, которые компания финансово поддержала.

300 тыс. евро направили благотворительному фонду "Твоя опора" на покупку медицинского оборудования в детские больницы Киевской, Николаевской и Днепропетровской областей;

300 тыс. евро перечислили благотворительному фонду "Поможем вместе" на закупку гуманитарной помощи населению и переселенцам;

650 тыс. евро перечислили для создания специализированной клиники Superhumans Center во Львовской области;

103 тыс. евро перечислили Soborna Ukraine на восстановление разрушенной из-за обстрелов системы центрального водоснабжения в городе Николаев.

Компания также занимается благотворительными детскими проектами, поэтому направила 270 тыс. в благотворительный фонд "Дети героев", целью которого является долгосрочная помощь детям, потерявшим родителей в результате войны в Украине.

Последней благотворительной инициативой компании стало обустройство укрытий в украинских школах. В рамках проекта "Freedom Space" обновили 30 укрытий в разных городах Украины от Тернополя и Хмельницкого до Харькова и Запорожья. Донор Freedom Holding Corp. перечислил на реализацию обустройства бомбоубежищ 3 млн евро. Разработанные специально для детей пространства Freedom Space призваны занять, отвлечь детей во время обстрелов и предоставить необходимое ощущение комфорта и безопасности даже в непростых условиях.

Как IT партнеры поддерживают Украину?

Google выделила $15 млн на помощь Украине

Глобальные технологические гиганты также не оставляют Украину наедине во времена испытаний и активно помогают нашей стране.

Например, Google выделила $15 млн на помощь Украине, а еще прямые гранты и рекламные кредиты. Кроме этого, включали оповещения SOS на сайте Поиск по всей Украине для того, чтобы при поиске информации об эвакуации люди видели предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев. Также Google отключила некоторые функции Google Maps в Украине, чтобы обеспечить безопасность граждан, а также автоматически усилили защиту аккаунтов Google для украинцев.

Другая международная компания ASBISc Enterprises отличилась проведением масштабного партнерского социально-гуманитарного проекта в поддержку образовательного процесса учащихся школ, которые были разрушены в результате боевых действий. Они передали 5 000 Apple iPad в 12 учебных заведений.

Microsoft помогла украинскому правительству перенести свои данные с серверов, расположенных в стране, в облако. Том Берт, вице-президент, сказал, что компания пожертвовала 30 000 рабочих часов за прошлый год и согласилась продолжать бесплатно предоставлять украинскому правительству свои облачные сервисы в 2023 году. Дополнительные $10 миллионов в виде пожертвований сделали сотрудники компании.

Все эти примеры демонстрируют то, что международные корпорации проявили высокую степень ответственности и готовности помогать тем, кто оказался в сложных условиях в результате российской агрессии. Благотворительность и социальная ответственность стали важной частью стратегий и ценностей современных бизнес-структур. Вместе с тем, это подтверждает чрезвычайную важность глобального объединения для достижения цели восстановления Украины и оказания поддержки тем, кто в этом нуждается.

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