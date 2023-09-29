УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Какие иностранные компании занимаются в Украине благотворительностью во время войны?

Олег Макаров
29 сентября 2023, 09:30
благотворительность
Мировые корпорации помогают в Украине / Главред

Благотворительность — это огромное поле деятельности, где найдется место каждому. Международные частные компании все активнее приобщаются к благотворительным пожертвованиям Украине. Флагманы бизнеса со всего мира уже сделали значительные взносы за период войны в Украине, ведь самостоятельно преодолеть врага было бы чрезвычайно трудно. Какие благотворительные инициативы проводили иностранные компании читайте подробнее в материале для Главреда.

Международный бизнес на фронте благотворительности

Благотворительная деятельность теперь признана не просто как филантропическая активность, но и стала неотъемлемой частью концепции корпоративной социальной ответственности. 2022-й стал годом ответственности во всех сферах — бизнес, благотворительные фонды и волонтеры взяли на себя обязанность помогать военным и пострадавшим в результате российской агрессии.

Сейчас благотворительность превращается в настоящую культуру, которая поднимает гражданское общество на новый уровень. Культуру добра и благотворительности следует развивать, чтобы предприниматели могли и хотели это делать. Каждый может быть благотворителем в рамках своей компании.

видео дня

За прошлый год украинцы убедились, что друзья действительно познаются в беде. Заявления лидеров разных стран и материальная помощь от них не остаются незамеченными. Это придает украинцам уверенность в завтрашнем дне и поддержку в это нелегкое время.

Поэтому важно отметить помощь международного бизнеса, который реализует многочисленные гуманитарные инициативы, инвестирует доступные ресурсы в приближение победы Украины. О компаниях из разных сфер, которые занимаются благотворительностью в Украине рассказываем далее.

Поддержка от мировых фармацевтических компаний

Солидарность и гуманизм стали ключевыми составляющими реакции мировых компаний на войну в Украине. Крупные фармацевтические гиганты выступили на передовых позициях благотворительности, сделали важный вклад в улучшение медицинской помощи и жизненного комфорта пострадавших украинцев.

AstraZeneca
Офис AstraZeneca в Великобритании / Википедия

Международная фармкомпания "AstraZeneca" неоднократно принимала активное участие в благотворительности в пользу Украины. Компания пожертвовала $400 тыс. через UNITED24 на приобретение УЗИ аппаратов для качественной диагностики раненых. Свой первый взнос в $500 тыс. компания сделала в рамках сбора первой леди на машины скорой помощи. AstraZeneca активно поддерживает Украину и имеет еще ряд благотворительных проектов:

  • профинансировала 5 эвакуационных медицинских автомобилей марки "Тойота" на сумму более $250 тыс.;
  • $70 тыс. задонатила для закупки 5 дизельных генераторов различной мощности для больниц;
  • сделала взнос в сумме $250 тыс. для бесплатного использования имплантов для остеосинтеза — эффективного оперативного лечения пациентов, травмированных в результате войны.
Bayer
Bayer выделила более 15 млн евро благотворительной помощи / epravda.com.ua

Немецкая фармацевтическая компания Bayer с начала российского вторжения поддерживает население Украины. Она выделила более 15 млн евро благотворительной помощи. Эта помощь включает поставки медицинских материалов, лекарств, автомобилей скорой помощи, оборудования медицинским учреждениям. Bayer бесплатно обеспечила пациентов стационаров государственных и коммунальных учреждений здравоохранения около 65 тыс. упаковками препарата собственного производства. Кроме этого, компания присоединилась к очистке территории Украины от мин и неразорвавшихся боеприпасов и выделила 825 тыс. евро организации Fondation Suisse de Déminage на приобретение большой машины для разминирования.

Компания Pfizer
Компания Pfizer активно помогает Украине

Компания Pfizer оказала благотворительную помощь на сумму $22 млн и активизировала гуманитарные мероприятия для поддержки Украины. Благотворительная организация Pfizer Foundation предоставила гуманитарный грант организациям, которые работают в Украине и соседних государствах. Кроме этого, компания передала $5 млн 8-ми глобальным и местным неправительственным организациям для оказания гуманитарной помощи и принятия мер реагирования. Более 4,5 тыс. сотрудников Pfizer сделали пожертвования через программу Give Forward.

Какие благотворительные проекты реализовывают международные финансовые компании?

На сегодня финансовые гиганты, такие как BlackRock и JPMorgan Chase проявили свое активное участие в создании Фонда развития Украины. Целью этого фонда является привлечение инвестиций, которые пойдут на восстановление страны после войны. На данный момент процесс создания Фонда находится на этапе планирования.

Совет директоров Международной Финансовой Корпорации (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка, поддержал программу финансирования украинского бизнеса на рекордную сумму $2 млрд. Главным направлением реализации этой программы стало торговое финансирование для украинских банков, агросектора и предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Не остался в стороне и инвестиционный холдинг Freedom Holding Corp., который сделал взносы на 8,96 млн евро на помощь Украине с начала войны и сейчас не прекращает заниматься новыми благотворительными проектами. Компания направила 2,35 млн евро в украинский Help Ukraine Center в Польше, которые потратили на военные нужды и закупку лекарств, продуктов питания, кормов для животных, средств гигиены и тому подобное. 2 млн евро Холдинг направил на закупку автомобилей скорой медицинской помощи через фандрейзинговую платформу UNITED24.

К тому же, важно отметить другие проекты, которые компания финансово поддержала.

  • 300 тыс. евро направили благотворительному фонду "Твоя опора" на покупку медицинского оборудования в детские больницы Киевской, Николаевской и Днепропетровской областей;
  • 300 тыс. евро перечислили благотворительному фонду "Поможем вместе" на закупку гуманитарной помощи населению и переселенцам;
  • 650 тыс. евро перечислили для создания специализированной клиники Superhumans Center во Львовской области;
  • 103 тыс. евро перечислили Soborna Ukraine на восстановление разрушенной из-за обстрелов системы центрального водоснабжения в городе Николаев.

Компания также занимается благотворительными детскими проектами, поэтому направила 270 тыс. в благотворительный фонд "Дети героев", целью которого является долгосрочная помощь детям, потерявшим родителей в результате войны в Украине.

Последней благотворительной инициативой компании стало обустройство укрытий в украинских школах. В рамках проекта "Freedom Space" обновили 30 укрытий в разных городах Украины от Тернополя и Хмельницкого до Харькова и Запорожья. Донор Freedom Holding Corp. перечислил на реализацию обустройства бомбоубежищ 3 млн евро. Разработанные специально для детей пространства Freedom Space призваны занять, отвлечь детей во время обстрелов и предоставить необходимое ощущение комфорта и безопасности даже в непростых условиях.

Как IT партнеры поддерживают Украину?

офис гугл
Google выделила $15 млн на помощь Украине

Глобальные технологические гиганты также не оставляют Украину наедине во времена испытаний и активно помогают нашей стране.

Например, Google выделила $15 млн на помощь Украине, а еще прямые гранты и рекламные кредиты. Кроме этого, включали оповещения SOS на сайте Поиск по всей Украине для того, чтобы при поиске информации об эвакуации люди видели предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев. Также Google отключила некоторые функции Google Maps в Украине, чтобы обеспечить безопасность граждан, а также автоматически усилили защиту аккаунтов Google для украинцев.

Другая международная компания ASBISc Enterprises отличилась проведением масштабного партнерского социально-гуманитарного проекта в поддержку образовательного процесса учащихся школ, которые были разрушены в результате боевых действий. Они передали 5 000 Apple iPad в 12 учебных заведений.

Microsoft помогла украинскому правительству перенести свои данные с серверов, расположенных в стране, в облако. Том Берт, вице-президент, сказал, что компания пожертвовала 30 000 рабочих часов за прошлый год и согласилась продолжать бесплатно предоставлять украинскому правительству свои облачные сервисы в 2023 году. Дополнительные $10 миллионов в виде пожертвований сделали сотрудники компании.

Все эти примеры демонстрируют то, что международные корпорации проявили высокую степень ответственности и готовности помогать тем, кто оказался в сложных условиях в результате российской агрессии. Благотворительность и социальная ответственность стали важной частью стратегий и ценностей современных бизнес-структур. Вместе с тем, это подтверждает чрезвычайную важность глобального объединения для достижения цели восстановления Украины и оказания поддержки тем, кто в этом нуждается.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама

Главное за день

NYT: в Европе не знают, как изготовить обещанный Украине миллион снарядов

NYT: в Европе не знают, как изготовить обещанный Украине миллион снарядов

18:46 Украина
Казахстан поддержал формулу мира Украины и санкции против России

Казахстан поддержал формулу мира Украины и санкции против России

17:34 Мир
Россия уже развернула свою 25-ю армию и бросает элитные войска в пехоту - Евлаш

Россия уже развернула свою 25-ю армию и бросает элитные войска в пехоту - Евлаш

17:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:46

NYT: в Европе не знают, как изготовить обещанный Украине миллион снарядов

18:45

"Крым в обмен на мир с Россией": дипломат раскрыл суть опасной риторики Трампа

18:07

Подручное средство удивит результатом любого: чем быстро разгладить морщины

17:34

Казахстан поддержал формулу мира Украины и санкции против России

17:17

Режиссер-воин Сенцов рассказал об освобожденной от врага земле на Юге

Путин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – ОгрызкоПутин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – Огрызко
17:10

Россия уже развернула свою 25-ю армию и бросает элитные войска в пехоту - Евлаш

17:07

Церковный праздник 30 сентября: что нельзя делать на священномученика Григория

16:53

Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление внедорожник Nissan Navara

16:38

Стрижка привлечет внимание Купидона: лунный календарь стрижек на октябрь 2023

Реклама
16:38

Будут ли США поддерживать Украину, если Байден проиграет выборы: прогноз ОгрызкоВидео

16:30

Как нужно жарить фундук: эти простейшие советы дадут невероятный вкус

16:23

Ополченцы России вернулись на Белгородчину и вступили в бой с оккупантами

16:06

ВСУ получат еще больше боеприпасов: Столтенберг сообщил о контрактах на €2,4 млрд

15:51

Очень мало благоприятных дней для посадки: лунный посевной календарь на октябрь

15:47

Выбрасывать - преступление: как использовать картофельные очистки с пользой

15:29

Соперник Оливье, о котором в Интернете говорят все: новый рецепт салата Граф

15:21

Госсекретарь США Блинкен появился в неожиданном амплуаВидео

15:08

Удары по Черноморскому флоту показали, что Украина победит – начштаба Британии

15:05

Умер легендарный актер и исполнитель роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

15:02

Опасный момент: Милли уходит с поста в решающее для Украины время - Politico

Реклама
14:43

Оккупанты повредили ТЭС: более 400 населенных пунктов Украины без света

14:38

Превратился в старика: в сеть попали свежие фото неизлечимо больного Брюса Уиллиса

14:30

О жучках и пауках можно забыть: девушка показала чудо-средство

14:25

Бывший муж Жанны Фриске показал взрослого сына, копию мамы

14:06

Столтенберг внезапно приехал в Киев на переговоры с Зеленским: о чем шла речь

14:00

Тест на будущее по картинкам: всего три минуты и результат вас удивит

13:50

"Выборы в США": Украина окажется под ударом раздражающих заявлений оппонентов Байдена

13:35

"Русские должны быть побеждены": Украине не обязана уступать РФ Крым в обмен на мир - генерал Ходжес

13:30

До и после: Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном

13:01

Как очистить эмалированную кастрюлю от нагара: народные способы, которые не подведут

12:52

"Душить, не отпуская вообще": Арестович угодил в громкий скандал по поводу женщин

12:39

"Все очень просто": эксперт рассказал, как ВСУ будут освобождать КрымВидео

12:14

Еле говорит и плохо выглядит: в Сети появилось новое видео с Кадыровым

11:55

Гороскоп на завтра 29 сентября 2023: Рыбам – знакомство, Весам – проблемы прошлого

11:41

Чистит все и не воняет, как магазинный: девушка приготовила супер-спрей для уборкиВидео

11:38

"Удается творить": дочь-молчунья Сумской похвасталась работой за "кровавые" рубли в РФ

11:31

Карабах прекращает существование: "власти" республики подписали указ

11:22

С начала полномасштабного вторжения РФ в боях потеряла 90 самолетов – разведка

10:52

"Украину заставляют истекать кровью": Огрызко пояснил, почему Запад не хочет разоружать РФ

10:35

"Азов" взял в плен российского командира с солдатами

Реклама
10:24

Ракетный удар по Николаеву: оккупанты попали в объект инфраструктуры

10:04

"Спланированная провокация": путинистка Кудрявцева вышла в эфир пропагандистского ТВ в цветах флага Украины

09:55

Чисто, ароматно и никакого налета: что кладут в бачок унитаза

09:53

В Украину прибыл министр обороны Британии: о чем говорили с Зеленским

09:30

Воинский учет для женщин и возвращение проверок для бизнеса: что изменится с 1 октября

09:13

Могут ли поставки оружия в РФ изменить ход войны: Свитан оценил рискиВидео

09:01

Дешево и без химии: как отмыть духовку лимонной кислотой

08:59

ВСУ сдерживают оккупантов под Бахмутом и наступают на двух направлениях

08:34

Дальность больше 300 км: в октябре Иран может договориться с РФ о передаче ракет – ISW

08:29

Список реформ от США: прихоти наших партнеров или интересы Украины?мнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять