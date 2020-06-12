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МВФ высчитал, как долго экономика Украины будет страдать от карантина

12 июня 2020, 18:50

Восстановление украинской экономики Украины после спада, что вызван коронавирусом, займет несколько лет.

Карантин в Украине - МВФ назвал сроки восстановления экономики Украины
Карантин в Украине - МВФ назвал сроки восстановления экономики Украины

МВФ, который сегодня перечислил Украине первый транш кредита, также спрогнозировал, сколько лет украинская экономика будет восстанавливаться после карантина из-за пандемии коронавируса.

По их подсчетам, экономические показатели достигнут докризисного уровня не раньше 2023-2024 годов.

"Согласно базовому прогнозу, темпы экономического роста будут расти постепенно в следующие годы, до 4%, если будет достигнут прогресс в проведении структурных реформ. В любом случае ожидается, что объем производства не достигнет докризисного уровня до 2023-2024 годов", – сообщается в отчете МВФ.

Ранее стало известно, что совет директоров МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд Special Drawing Rights (специальные права заимствования, около 5 млрд долларов).

В Фонде сообщали, что сначала Украина получит около 2,1 млрд долларов, а остальную часть средств разделят на четыре транша.

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