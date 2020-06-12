МВФ высчитал, как долго экономика Украины будет страдать от карантина

Восстановление украинской экономики Украины после спада, что вызван коронавирусом, займет несколько лет.
МВФ, который сегодня перечислил Украине первый транш кредита, также спрогнозировал, сколько лет украинская экономика будет восстанавливаться после карантина из-за пандемии коронавируса.
По их подсчетам, экономические показатели достигнут докризисного уровня не раньше 2023-2024 годов.
"Согласно базовому прогнозу, темпы экономического роста будут расти постепенно в следующие годы, до 4%, если будет достигнут прогресс в проведении структурных реформ. В любом случае ожидается, что объем производства не достигнет докризисного уровня до 2023-2024 годов", – сообщается в отчете МВФ.
Ранее стало известно, что совет директоров МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд Special Drawing Rights (специальные права заимствования, около 5 млрд долларов).
В Фонде сообщали, что сначала Украина получит около 2,1 млрд долларов, а остальную часть средств разделят на четыре транша.