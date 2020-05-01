В Минздраве объяснили, куда делись обещанные медикам деньги

Степанов заверил, что зарплаты медикам будут повышены / УНИАН

В сложные времена пандемии коронавируса в Минздраве пообещали существенно повысить зарплату медикам, которые лечат больных с жутким недугом. Однако, до сих пор врачи не дождались повышения выплат.

По словам министр здравоохранения Максим Степанов эфире ТСН, выплаты задерживают власти на местах, а Кабмин уже перечислил деньги.

"У нас было два повышения и два обещания, которые были выполнены со стороны центрального органа исполнительной власти. Первое – это 300%. Мы посчитали все без исключения суммы, которые мы должны были перевести в регионы, и все до копейки эти цифры были переведены в регионы. Дальше уже пошла ответственность местных органов власти и главных врачей, остальных чиновников", - сказал Степанов.

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Он также отметил, что все случаи находятся на контроле

"Сейчас мы видим, мы следим за всеми этими случаями, когда мы получаем сигналы из городов, сейчас разбираемся в Минздраве с каждым без исключения заведением, получая списки людей какую сумму, какую доплату они получили. И почему они не получили. Я уверен, я смогу довести это до конца. И все наши обещания, которые мы дали по 300%, - они будут в полном объеме выплачены с соответствующими выплатами", - заявил он.

Также Степанов рассказал о зарплате за апрель: "мы неделю назад подписали соответствующее постановление правительства, которое ввело четыре пакета по коронавирусной болезни".

По его словам, впервые тариф был просчитан исходя из реальных затрат, который учитывал 300% заработной платы.

"Средства на это есть, есть, возможно, некоторая задержка в несколько дней для перечисления этих средств, но в полном объеме государство обеспечило именно заработную плату этих врачей", - отметил глава Минздрава.

Он также пообещал, что доведет до конца ситуацию на местах.

Коронавирус в Украине

Напомним, ранее врач-инфекционист из консультативно-диагностического центра Оболонского района Киева Дмитрий Лукаш шокировал мизерным размером своей зарплаты во время коронавирусного карантина.

Также отметим, глава МОЗ Максим Степанов заявил, что карантин в Украине будет отменен при условии снижения темпов заболеваемости коронавирусом COVID-19. Минздрав уже подготовил план по снятию в стране ограничительных мер, он включает пять этапов.