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Россия существенно сократит расходы на аннексированный Крым: названа сумма

6 августа 2020, 15:54

Москва сократит расходы на содержание оккупированного Крыма в течение ближайших двух лет.

Крым
Финансирование Крыма сокращается из-за дефицита российского бюджета / УНИАН

Российский Минфин предлагает урезать расходы на содержание Крыма и Севастополя на 17,6 миллиардов российских рублей в 2021 и 2022 году. Россияне утверждают, что это связано с прекращением действия программы экономического развития оккупированных территорий и политикой по сбалансированию федерального бюджета.

Об этом сообщает российское информагентство РБК.

В сообщении речь идет о том, что министерство финансов РФ планирует снизить расходы на Крым и Севастополь на 8,5 миллиардов рублей в 2021 году и на 9,1 миллиардов рублей в 2022 году.

Данная сумма эквивалентна 240 миллионам долларов США.

Такие меры Москвы связаны с попыткой преодоления дефицита бюджета, сформировавшегося по причине пандемии коронавирусной инфекции и резкого падения цены на нефть.Читайте также"Медведчука с женой попалили": СМИ рассказали о поездке кума Путина в Крым

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что пандемия COVID-19 серьезно ударила по мировой торговле и привела к настоящей глобальной рецессии. Одной из главных проблем России он назвал катастрофический рост безработицы.

Напомним, бывший советник Путина экономист Андрей Илларионов заявлял, что Россия тратит на финансирование аннексированного Крыма и оккупированных районов Донбасса около 4 миллиардов долларов США в год.

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