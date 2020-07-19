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Продавать или покупать валюту: аналитики дали прогноз на неделю

Продолжится вялотекущая девальвация гривни.

19 июля 2020, 16:49
Доллары
Доллар в Украине подорожает / УНИАН

Курс доллара в Украине в течение следующей недели продолжит рост. По прогнозам экспертов, возможны даже спекулятивные скачки курса до 28 грн/доллар.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что курс наличной гривни подрастет ненамного и окажется около 27,5 грн, пишет Сегодня.

В свою очередь, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин также прогнозирует рост курса, но не выше 28 грн/доллар.

"Рынок сейчас нащупывает новый коридор, который будет выше, чем тот, что был ранее. Я бы не говорил, что курс станет настойчиво карабкаться вверх. Но рынок внимательно следит за действиями НБУ, какую он будет проводить курсовую политику. Регулятор через систему интервенций должен показать, каким он видит новый коридор. Пока рынок тестирует уровень курса 27,5 грн/доллар. Если регулятор не отреагирует, то курс пойдет и далее. Если регулятор выйдет с продажей валюты, значит, 27,5 грн/доллар – это новый ориентир", - прогнозирует Шевчишин.

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что следующая неделя может стать "проверочной" для нового главы НБУ Кирилла Шевченко.

"Поэтому сделать точный прогноз курса даже на неделю сложно. Сейчас наблюдается вялотекущая девальвация гривни. Скорее всего, на ближайшей неделе она продолжится. Возможны даже спекулятивные скачки курса до 28 грн/доллар с последующим возвратом до 27,5 грн/доллар", - отметил он.

Читайте такжеЧего ждать от курса доллара: аналитик озвучил прогноз на неделюЭксперты сходятся во мнении, что валюту сейчас стоит покупать, пока курс не вырос еще больше. А вот продавать ее торопиться не надо, чтобы не продешевить.

При этом Пендзин отметил, что значительных доходов от инвестиций в валюту ждать не стоит до ноября, пока не пройдут выборы в местные советы, которые назначены на 25 октября.

Как сообщал Главред, координатор экспертной платформы Нацбанка Андрей Блинов дал прогноз, что будет с курсом после назначения нового главы НБУ.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру президента Владимира Зеленского и назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. За это проголосовали 332 народных депутата.

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