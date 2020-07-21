УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Всего одно условие: аналитик объяснил, когда рванет курс доллара

Назначение Кирилла Шевченко главой НБУ не смогло стабилизировать гривну.

21 июля 2020, 16:11
Курс доллара в Украине - валютный прогноз объяснил, что будет с курсом
Курс доллара в Украине - валютный прогноз объяснил, что будет с курсом / Фото pixabay.com

Курс доллара в Украине рискует достичь 28 грн/$ уже до конца этой недели – если НБУ не выйдет на валютный рынок, чтобы скупить излишки гривны.

"В ожидании рынком первых шагов НБУ после назначения, которые, прежде всего, выльются в решение относительно учетной ставки в этот четверг – гривна продолжит ослабевать", – пояснил в комментарии РБК-Украина старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Он напомнил, что назначение Кирилла Шевченко главой НБУ не смогло стабилизировать гривну: курс доллара на прошлой неделе дорос до отметки 27,4 грн/$. То есть падение гривны составило 1,5% за одну неделю.

Читайте такжеДоллар по 30 - не предел: как изменится курс при новом главе НБУ"Если НБУ и дальше не будет принимать участия на валютном рынке и не будет проводить интервенций, курс гривны будет продолжать ослабляться из-за увеличенного ажиотажного спроса на валюту как со стороны бизнеса, так и населения. Поэтому мы не исключаем, что гривна может направиться к уровню 28 грн/$ до конца этой недели", – резюмировал эксперт.

Ранее Главред уже писал о том, чего ждать от нового главы НБУ Кирилла Шевченко. Эксперты характеризуют нового главу НБУ как командного игрока, который, вероятно, будет придерживаться президентской политики.

курс доллара курс валют курс гривны валютный прогноз
Сейчас вы просматриваете новость «Всего одно условие: аналитик объяснил, когда рванет курс доллара». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:17
В Раде убрали последнюю помеху для легализации игорного бизнеса
16:11
Всего одно условие: аналитик объяснил, когда рванет курс доллара Видео
16:00
В центре Луцка прозвучало несколько взрывов Видео
15:55
Захват заложников в Луцке - онлайн Видео
15:32
В Луцке стреляли в офис, в котором Аваков ведет переговоры с террористом Видео
15:30
Медики назвали напиток, защищающий от рака
15:15
Танці з зірками 2020 - Тарас Цимбалюк стал четвертым участником шоу Видео
15:04
Луцкий террорист Максим Плохой: что о нем известно
15:01
Ударит антициклон: синоптик рассказала, какой погоды ждать украинцам
14:48
Открылся кастинг на 5 сезон проекта Від пацанки до панянки
14:38
Под Радой на нардепа напали с зеленкой Видео
14:38
Аваков лично вступил в переговоры с луцким террористом Видео
14:17
Новый рейтинг партий: социологи выяснили, за кого готовы голосовать украинцы
14:15
Солист Ляписа и Brutto Сергей Михалок стал отцом четвертый раз
14:13
Бронхит: симптомы, причины и факторы риска
14:01
У метро "Минская" в Киеве прогремел взрыв Видео
13:49
Геращенко рассказал о судимостях террориста из Луцка Видео
13:47
Украинская топ-модель топлес показала грудь и взорвала сеть
13:32
Луцкий террорист написал книгу о своей жизни в тюрьме Видео
13:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 июля: лживые обещания и влияние темных сил
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять