Всего одно условие: аналитик объяснил, когда рванет курс доллара

Курс доллара в Украине - валютный прогноз объяснил, что будет с курсом / Фото pixabay.com

Курс доллара в Украине рискует достичь 28 грн/$ уже до конца этой недели – если НБУ не выйдет на валютный рынок, чтобы скупить излишки гривны.

"В ожидании рынком первых шагов НБУ после назначения, которые, прежде всего, выльются в решение относительно учетной ставки в этот четверг – гривна продолжит ослабевать", – пояснил в комментарии РБК-Украина старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Он напомнил, что назначение Кирилла Шевченко главой НБУ не смогло стабилизировать гривну: курс доллара на прошлой неделе дорос до отметки 27,4 грн/$. То есть падение гривны составило 1,5% за одну неделю.

Читайте такжеДоллар по 30 - не предел: как изменится курс при новом главе НБУ"Если НБУ и дальше не будет принимать участия на валютном рынке и не будет проводить интервенций, курс гривны будет продолжать ослабляться из-за увеличенного ажиотажного спроса на валюту как со стороны бизнеса, так и населения. Поэтому мы не исключаем, что гривна может направиться к уровню 28 грн/$ до конца этой недели", – резюмировал эксперт.

Ранее Главред уже писал о том, чего ждать от нового главы НБУ Кирилла Шевченко. Эксперты характеризуют нового главу НБУ как командного игрока, который, вероятно, будет придерживаться президентской политики.