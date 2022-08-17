Курс доллара зависит от линии фронта: эксперт спрогнозировал падение гривни

Чтобы сохранить и приумножить средства, украинцам лучше всего вкладывать средства в активы, считает экономический эксперт Артем Ваганов.
Экономический эксперт Артем Ваганов прогнозирует дальнейшее падение гривни. Так как курс валют в Украине напрямую зависит от ситуации на фронте, то чем дольше будут продолжаться военные действия, тем более пессимистичной ситуация будет в экономике и с курсом.
"Чем больше срок, тем увереннее я могу сказать, что гривня будет слабеть", – отметил он в колонке на НВ.
Ваганов добавил, что исторически в Украине тренд на обесценивание гривни тоже существует.
"Было всего четыре года, в которые гривня укреплялась по отношению к доллару. Самая большая ревальвация была в 2018 году, когда гривня укрепилась на 14,5%. Девальвировал курс в кризисные годы гораздо быстрее – от 150% до 197% в год. И таких периодов было несколько", – добавил эксперт.
Также Ваганов дал совет украинцам: чтобы сохранить и приумножить средства, лучше всего вкладывать их в активы.
Как сообщал Главред, курс доллара в Украине может подняться до 43 гривен. Такой прогноз закладывается в расчетах Нацбанка и правительства Украины на конец 2022. Улучшения после нового года не ожидается, в 2023 году доллар ожидается дороже 45 грн, а к концу следующего года вырастет до 46,2 грн за USD.
Напомним, экономический эксперт Даниил Монин считает, что в августе не ожидается укрепления гривны, наоборот, доллар может взлететь вверх. Но экономический эксперт считает, что в августе курс удастся удержать на уровне 40 грн/доллар.
Тем временем Национальный банк Украины призывает украинцев не покупать доллары и использовать другие способы для сохранения собственных сбережений ‒ банковский депозит или покупка государственных облигаций.
Другие новости:
- В Украине банкам и обменникам разрешили ставить свой курс покупки валюты: НБУ снял ограничение
- За доллар 45 гривен: эксперт дал неожиданный прогноз на август
- Доллар в Украине взлетит до 50 гривен: эксперт дал прогноз