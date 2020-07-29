Евро взлетит до максимума за 6 лет: эксперты дали прогноз, как это отразится на Украине

Европейская валюта может укрепиться до 1,185 доллара за евро / УНИАН

После соглашения ЕС о создании фонда восстановления экономики европейская валюта может укрепиться до 1,185 доллара за евро. А справедливой стоимостью в долгосрочной перспективе считают уровень 1,24 доллара за евро.

Об этом говорится в прогнозе Credit Agricole. Отмечается, что это напрямую повлияет на Украину, передает Минфин.

К началу лета более 12% госдолга было номинировано в европейской валюте – 271 млрд грн в гривневом эквиваленте. Отмечается, что укрепление евро повысит расходы госбюджета на обслуживание этой части долга и наоборот.

Как пояснил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, неопределенность ситуации с бюджетом будет осуществлять давление на европейскую валюту.

"И сейчас рынки этого не ощущают... В первую очередь, это связано с ситуацией в США: Штаты не могут справиться с пандемией, а их экономика, ожидают эксперты, будет восстанавливаться дольше, чем европейская. Правда, несмотря на всплеск в июне и в начале июля, общий индекс евро, как и раньше, в реальном выражении на 14% ниже максимума, установленного в октябре 2009 года. Тогда как доллар, несмотря на падение в последние недели, остается на 29% выше минимума июля 2011-го", – объясняет автор статьи.

"Мы получили реальную обоснованность рассматривать евро, как актив убежища после соглашения, достигнутого лидерами ЕС", сказал глава отдела стратегии японской банковской холдинговой компании Mizuho Питер Чатуелл.

По его словам, в течение следующих 12 месяцев евро будет расти до 1,3 долл./евро – это максимальный уровень за последние шесть лет.

В свою очередь, Шевчишин считает, что курс евро может упасть ниже 1,16 долл/евро.

Читайте также"Убийственная политика": эксперт спрогнозировал новый скачок доллараКроме того, аналитик Фридом Финанс Украина Степан Джус видит перспективы для некоторого снижения евро в случае непринятия поправок в бюджет Евросоюза.

"Поэтому пока в эпопее с финансовыми документами не будет поставлена точка, евро ждет волатильность курса. На положительных новостях валюта будет укрепляться, а стоит одной из стран заявить, что изменения ее не устраивают, как начнется обратный процесс", – говорится в материале.

Как сообщал Главред, 28 июля курс евро в Украине вырос до максимума за полтора года. НБУ установил курс евро на уровне 32,60 гривни. Выше курс был только 13 января 2019 года - 32,6096 гривни за евро.