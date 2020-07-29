УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Евро взлетит до максимума за 6 лет: эксперты дали прогноз, как это отразится на Украине

29 июля 2020, 07:32

К началу лета более 12% госдолга было номинировано в европейской валюте.

Евро
Европейская валюта может укрепиться до 1,185 доллара за евро / УНИАН

После соглашения ЕС о создании фонда восстановления экономики европейская валюта может укрепиться до 1,185 доллара за евро. А справедливой стоимостью в долгосрочной перспективе считают уровень 1,24 доллара за евро.

Об этом говорится в прогнозе Credit Agricole. Отмечается, что это напрямую повлияет на Украину, передает Минфин.

К началу лета более 12% госдолга было номинировано в европейской валюте – 271 млрд грн в гривневом эквиваленте. Отмечается, что укрепление евро повысит расходы госбюджета на обслуживание этой части долга и наоборот.

Как пояснил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, неопределенность ситуации с бюджетом будет осуществлять давление на европейскую валюту.

"И сейчас рынки этого не ощущают... В первую очередь, это связано с ситуацией в США: Штаты не могут справиться с пандемией, а их экономика, ожидают эксперты, будет восстанавливаться дольше, чем европейская. Правда, несмотря на всплеск в июне и в начале июля, общий индекс евро, как и раньше, в реальном выражении на 14% ниже максимума, установленного в октябре 2009 года. Тогда как доллар, несмотря на падение в последние недели, остается на 29% выше минимума июля 2011-го", – объясняет автор статьи.

"Мы получили реальную обоснованность рассматривать евро, как актив убежища после соглашения, достигнутого лидерами ЕС", сказал глава отдела стратегии японской банковской холдинговой компании Mizuho Питер Чатуелл.

По его словам, в течение следующих 12 месяцев евро будет расти до 1,3 долл./евро – это максимальный уровень за последние шесть лет.

В свою очередь, Шевчишин считает, что курс евро может упасть ниже 1,16 долл/евро.

Читайте также"Убийственная политика": эксперт спрогнозировал новый скачок доллараКроме того, аналитик Фридом Финанс Украина Степан Джус видит перспективы для некоторого снижения евро в случае непринятия поправок в бюджет Евросоюза.

"Поэтому пока в эпопее с финансовыми документами не будет поставлена точка, евро ждет волатильность курса. На положительных новостях валюта будет укрепляться, а стоит одной из стран заявить, что изменения ее не устраивают, как начнется обратный процесс", – говорится в материале.

Как сообщал Главред, 28 июля курс евро в Украине вырос до максимума за полтора года. НБУ установил курс евро на уровне 32,60 гривни. Выше курс был только 13 января 2019 года - 32,6096 гривни за евро.

курс евро евро гривна новости Украины Андрей Шевчишин курс валют
Сейчас вы просматриваете новость «Евро взлетит до максимума за 6 лет: эксперты дали прогноз, как это отразится на Украине». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:51
Коронавирус в Украине снова набирает обороты: за сутки - больше тысячи зараженных
08:48
Украина наносит ответный удар: в СНБО анонсировали реакцию на учения Кавказ-2020
08:44
Белорусов после выборов ждут тотальный террор и диктатура мнение
08:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 июля: от кого удача отвернется, а кто получит выгодное предложение
08:00
Трамп собрался поставлять американскую вакцину от COVID-19 в другие страны
07:32
Евро взлетит до максимума за 6 лет: эксперты дали прогноз, как это отразится на Украине
07:21
Каждому украинцу - по электронному ящику: что не так с новым законопроектом
07:02
Коронавирус в Украине и мире 29 июля: за сутки заразились 257 тысяч человек
06:55
Почему растет рейтинг Бойко, и смогут ли экс-регионалы взять реванш мнение
06:35
Календарь магнитных бурь на август 2020 – когда прижмет и что делать Видео
06:01
Шмыгаль рассказал, будет ли доллар по 30 гривен
05:29
Стиль Гэтсби вернулся: юбки и жакеты с бахромой - главный тренд осени 2020 Фото
05:03
Под угрозой - важный орган: ученые заявили о новой опасности COVID-19
04:24
Санкций не будет: эксперт объяснил, почему ЕС не накажет Россию из-за Украины
03:53
Блант лоб и пикси – самые модные женские стрижки на осень 2020: фото Фото
03:10
Ученые рассказали, как пандемия коронавируса влияет на мужчин
02:16
"Сисястая, соски твердые": Лобода без лифчика взбудоражила сеть
01:38
Диетолог рассказала, в борьбе с какой серьезной болезнью поможет зеленый горошек
00:55
В Португалии создали первую маску, которая нейтрализует COVID-19
00:19
Какого числа Курбан байрам в 2020 году, выходной и всё, что надо знать Фото Видео
28 июля, вторник
23:57
Коронавирус в Украине и мире 28 июля: за сутки заразились 210 тысяч человек Видео
23:30
"Милитаризация Крыма": в ЕС бьют тревогу из-за действий России
22:57
Смертельная катастрофа МАУ: Канада выдвинула жесткое требование Видео
22:27
"Перемирие развалится": разведчик шокировал тревожным заявлением Видео
22:01
"Она не посредник": в ЕС назвали Россию стороной конфликта на Донбассе Видео
21:57
В ТКГ назвали самую главную основу безопасной реинтеграции ОРДЛО
21:35
В Минздраве рассказали, когда и сколько украинцев получат вакцину от COVID-19 Видео
21:27
Прощай, Россия: в Киеве переименовали одну из улиц
20:59
ВСУ могут открывать огонь: Резников припугнул боевиков Донбасса
20:55
В СНБО рассказали, возможны ли выборы на Донбассе по российскому сценарию Видео
20:29
Коронавирус "убил" туризм: в ООН подсчитали колоссальные убытки Видео
20:28
Строительство кораблей РФ в Керчи: в ЕС сделали громкое заявление Видео
20:12
В ТКГ рассказали, как повлияет на Минские переговоры уход Кучмы
19:57
Теракт в Луцке: сообщник Кривоша вышел на свободу
19:38
Ляшко рассказал, при каком условии украинцев наконец пустят в Евросоюз Видео
19:25
Есть ли у коронавируса сезонный характер - ответ медиков
19:10
"Текст уже не тот": Асмус бесстыже показала оргазм без Харламова Видео
19:00
Болит зуб: причины и профилактика
18:48
Вакцина против гриппа на фоне пандемии коронавируса стала дефицитом - Ляшко Видео
18:10
Поездка в Америку 2 - дата выхода, актеры и сюжет фильма
18:00
Точный церковный календарь на август 2020 – все Спасы и праздники Богородицы
17:59
Лукашенко заявил, что перенес коронавирус "на ногах" Видео
17:56
"Взять и сократить": Саакашвили предложил радикальную реформу судов в Украине Видео
17:50
Как научиться целоваться лучше: секс-эксперт дала советы
17:46
Во Львовской области на базе отдыха взорвался внедорожник Mitsubishi Pajero с бизнесменом Видео
17:20
Эшли Грэм топлес показала большую грудь во время кормления
17:15
Тролли 2 Мировое турне - украинские звезды озвучили самый музыкальный мультик года Видео
17:09
В Кропивницком нашли мертвым офицера ВСУ: подробности
16:59
Плюс Болгария и Албания: Украина изменила список стран "красной зоны" Видео
16:42
В ГБР рассказали, занимаются ли делами по предоставлению томоса ПЦУ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять