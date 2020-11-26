Минфин завершил переговоры с МВФ: что решили по бюджету

Украина и МВФ: появились новости по переговорам и бюджету 2021 / IMF

Минфин объявил об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом (МВФ). Украинская сторона презентовала своему ключевому кредитору параметры проекта госбюджета на 2021 год.

"В целом, параметры бюджета 2021 совпадают с оценками специалистов фонда. А это было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", – сообщает пресс-служба Минфина.

Согласование бюджета на 2021 год с МВФ открывает перед Украиной возможность пересмотра программы stand-by, назначение даты визита в Киев миссии Европейского департамента МВФ и, в конечном итоге, получения нового кредита.

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