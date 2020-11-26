Минфин завершил переговоры с МВФ: что решили по бюджету

Дальше Украину ожидают пересмотр программы stand-by, определение даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получение нового кредита.
Минфин объявил об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом (МВФ). Украинская сторона презентовала своему ключевому кредитору параметры проекта госбюджета на 2021 год.
"В целом, параметры бюджета 2021 совпадают с оценками специалистов фонда. А это было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", – сообщает пресс-служба Минфина.
Согласование бюджета на 2021 год с МВФ открывает перед Украиной возможность пересмотра программы stand-by, назначение даты визита в Киев миссии Европейского департамента МВФ и, в конечном итоге, получения нового кредита.
Украина и МВФ: последние новости
- Ранее Милованов рассказал о судьбе транша МВФ для Украины. Украина не получит транш от Международного валютного фонда до конца 2020 года, считает советник главы Офиса президента.
- В Офисе президента Владимира Зеленского 16 октября сделали заявление о том, что Киев ожидает получение очередного транша от МВФ в конце года или в начале 2021 года. В Фонде, в свою очередь, заметили, что дальнейшие перспективы финансового сотрудничества могут зависеть от выполнения украинской стороной ряда обязательств.
- Президент Владимир Зеленский 2 ноября рассказал, что миссия МВФ не приедет в Украину по причине скандального решения КСУ по электронным декларациям. По его словам, без поддержки МВФ стране грозят проблемы с выполнением госбюджета.
- В Верховной Раде прогнозируют выделение Украине транша от МВФ в конце текущего года или в начале 2021 года. Вопрос зависит от принятия государственного бюджета на будущий год.
Автор: Диана Беловодская