"Молочка" сильно подорожает: эксперты объяснили, почему правительство не сможет сдержать рост цен

Молочка в Украине продолжит дорожать/ ua.depositphotos.com, УНИАН

В Украине в январе 2022 года цена на молоко 1,5% жирности в пленке выросла на 5,6% – до 29,1 гривны за килограмм.

Не отставали в росте цены и другие молочные продукты. Так, стоимость сливочного масла увеличилась на 3,1% до 259,1 гривны за килограмм. Об этом рассказал аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец, пишут Украинские новости.

Также подорожали:

творог 9% жирности – на 2,4% до 158,4 гривны за килограмм,

сливки 10% жирности – на 1,1% до 84,5 гривен за килограмм,

сметана 15% жирности – на 1,1% до 73,5 гривен за килограмм,

сыр "Голландский" 45% жирности – на 1,1% до 297,4 гривны за килограмм.

Немножко подешевели только сыр "Российский" и кефир.

По словам эксперта, на формирование цен влияют следующие факторы:

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высокие уровни инфляции,

дефицит молока-сырья,

рост мировых цен на биржевые молочные товары,

рост тарифов на энергоносители для промышленных предприятий.

Производители повышают цены на свою продукцию не резко, а постепенно, чтобы не столкнуться с сопротивлением среди потребителей, замечает Андриец.

По его словам, установление льготной цены на газ для производителей, которые изготавливают продукцию в промышленных масштабах, может лишь временно притормозить темпы подорожания "молочки", а не остановить рост цен.

Аналитик отметил, что так же не сможет сдержать рост цен в перспективе и внедрение правительством ограниченных наценок на социальные продукты. Это может быть лишь временной мерой, подчеркнул он.

Также эксперт добавил, что цены на молочные продукты продолжат расти в следующем году.

"Прогноз по ценам более чем очевиден – цены и в следующем году продолжат расти и, скорее всего, сохранят примерно тот же уровень роста, что и в прошлом году, с сохранением основных драйверов, которые двигают цены вверх, и сейчас нет оснований надеяться, что они исчезнут в этом году", – отметил рассказал аналитик Ассоциации производителей молока.

Ранее сообщалось, что в Украине сложилась тяжелая ситуация с молочными продуктами. Цены на "молочку" будут расти, а качество продуктов – неуклонно падать. За 100 лет сейчас наименьшее количество поголовья, а, соответственно, и производства молока.

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