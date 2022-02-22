"Молочка" сильно подорожает: эксперты объяснили, почему правительство не сможет сдержать рост цен

Цена на молоко в Украине лишь за месяц выросла на 5,6%, а на сливочное масло – на 3,1%.
В Украине в январе 2022 года цена на молоко 1,5% жирности в пленке выросла на 5,6% – до 29,1 гривны за килограмм.
Не отставали в росте цены и другие молочные продукты. Так, стоимость сливочного масла увеличилась на 3,1% до 259,1 гривны за килограмм. Об этом рассказал аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец, пишут Украинские новости.
Также подорожали:
- творог 9% жирности – на 2,4% до 158,4 гривны за килограмм,
- сливки 10% жирности – на 1,1% до 84,5 гривен за килограмм,
- сметана 15% жирности – на 1,1% до 73,5 гривен за килограмм,
- сыр "Голландский" 45% жирности – на 1,1% до 297,4 гривны за килограмм.
Немножко подешевели только сыр "Российский" и кефир.
По словам эксперта, на формирование цен влияют следующие факторы:
- высокие уровни инфляции,
- дефицит молока-сырья,
- рост мировых цен на биржевые молочные товары,
- рост тарифов на энергоносители для промышленных предприятий.
Производители повышают цены на свою продукцию не резко, а постепенно, чтобы не столкнуться с сопротивлением среди потребителей, замечает Андриец.
По его словам, установление льготной цены на газ для производителей, которые изготавливают продукцию в промышленных масштабах, может лишь временно притормозить темпы подорожания "молочки", а не остановить рост цен.
Аналитик отметил, что так же не сможет сдержать рост цен в перспективе и внедрение правительством ограниченных наценок на социальные продукты. Это может быть лишь временной мерой, подчеркнул он.
Также эксперт добавил, что цены на молочные продукты продолжат расти в следующем году.
"Прогноз по ценам более чем очевиден – цены и в следующем году продолжат расти и, скорее всего, сохранят примерно тот же уровень роста, что и в прошлом году, с сохранением основных драйверов, которые двигают цены вверх, и сейчас нет оснований надеяться, что они исчезнут в этом году", – отметил рассказал аналитик Ассоциации производителей молока.
Ранее сообщалось, что в Украине сложилась тяжелая ситуация с молочными продуктами. Цены на "молочку" будут расти, а качество продуктов – неуклонно падать. За 100 лет сейчас наименьшее количество поголовья, а, соответственно, и производства молока.
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