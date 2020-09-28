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На этой неделе вводится запрет на 25 копеек: что делать с монетами

28 сентября 2020, 12:36

У украинцев еще останется возможность обменять четвертаки на банкноты и ходовые монеты.

Новости Украины - монеты по 25 копеек уберут из оборота 1 октября
Новости Украины - монеты по 25 копеек уберут из оборота 1 октября / 1zoom.ru

С 1 октября 2020 года в Украине перестают считаться денежными средствами монеты номиналом в 25 копеек. То есть заплатить ими за товары и услуги больше не получится.

Вывод четвертаков из оборота Нацбанк объяснил желанием упростить наличные расчеты. Есть и вторая причина: уже два года монеты по 25 копеек не размениваются, так как монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек также выводятся из оборота.

Также начинается процесс замены бумажных банкнот по 1 грн и 2 грн и монет в 1 гривну образца 1996 года – на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

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Вывод монет из оборота в Украине – что делать с деньгами

Монеты в 25 копеек после 1 октября можно будет сдавать в банки, где их обменяют на банкноты и монеты, которые еще в ходу. Сделать это можно на протяжении еще трех лет.

Напомним, 3 июня 2020 года Национальный банк Украины ввел в оборот новые монеты номиналом в 10 гривен. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

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