Нафтогаз еще выше задрал цены на газ для населения

В текущем месяце тариф составит 11,94 грн за 1 куб. м. / pixabay

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" подняла тарифы на газ для населения в текущем месяце до 11,94 грн за 1 куб. м. При этом, годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за 1 куб. м. Об этом говорится на сайте компании.

"Да, цена газа в тарифном плане "Месячный" в июне составляет 11,94 грн/куб.м, в то время как клиенты ГК "Нафтогаз Украины" в рамках годового тарифного плана "Фиксированный" имеют одну из самых выгодных цен на газ - 7 96 грн/куб.м. Подчеркиваем, подключение к тарифному плану "Месячный" происходит только по желанию клиента. По умолчанию все клиенты ГК "Нафтогаз Украины" обслуживаются по годовому тарифному плану "Фиксированный", - сказано в сообщении.

Рост цены аргументировали ситуацией на европейском рынке. В частности, сказано, что европейские цены на "голубое" топливо стали самыми высокими за последние 4-5 лет. Более того, они продолжают расти.

"В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро/МВт-ч, что чуть более 270 долларов за тысячу кубометров", - отметили в компании и добавили, что ситуация сложилась из-за искусственного ограничения РФ поставок газа с намерением завершить строительство "Северного потока-2".

Ранее сообщалось, что с 1 мая 2021 года газоснабжающие компании в автоматическом режиме перевели своих потребителей на годовые тарифные планы и опубликовали цены на газ для населения – от 7,9 до 13,5 грн за кубометр. Они будут действовать с 1 мая 2021 до 30 апреля 2022 года.

Также напомним, несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина о прокладке первой нитки трубопровода Северного потока-2, работы еще не завершены. Это подтверждается данными геолокаций. Однако достройка газопровода наверняка завершится этим летом. Уже в августе может стартовать проверка возможности поставок газа по российской трубе.