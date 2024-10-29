Некоторые украинцы могут получить деньги на покупку топливной древесины: детали

Ключевые тезисы:
- Выплаты получат уязвимые категории украинцев
- Размер выплат будут рассчитывать индивидуально
Минсоцполитики при поддержке ООН осуществит дополнительные денежные выплаты для приобретения топливной древесины или угля для обогрева домов зимой. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Отмечается, что выплаты получат уязвимые категории украинцев, проживающих в домах, где другие виды обогрева невозможны.
"Мы благодарим УВКБ ООН за постоянное сотрудничество и поддержку. В условиях войны наш долг - обеспечить людям ощущение безопасности и тепла в собственном доме. Вместе мы реализовываем программу, которая поможет выстоять в эту тяжелую зимнюю пору. Речь идет о предоставлении дополнительной денежной выплаты для приобретения топливной древесины или угля: такая помощь чрезвычайно важна для уязвимых категорий населения среди пожилых людей, семей с детьми, лиц с инвалидностью, проживающих в домах, где другие виды обогрева невозможны", - говорится в сообщении.
Также известно, что финансирование будет осуществляться за счет партнеров и государственного бюджета, а размер выплат будут рассчитывать индивидуально, в зависимости от уровня дохода домохозяйств.
"Программа направлена на поддержку домохозяйств, которые не имеют доступа к централизованному отоплению и не используют газ или электроэнергию для обогрева помещений", - подчеркнули в правительстве.
Что за ведомство Минсоцполитики?
Министерство социальной политики Украины (рус. Министерство социальной политики Украины) - государственный орган исполнительной власти Украины, работающий в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей для людей, вернувшихся в Украину.
Выплаты для украинцев - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, правительство утвердило постановление, которое предусматривает новый порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели военнослужащего или инвалидности, полученной во время боевых действий.
Также известно, что депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект о социальной защите украинских военнослужащих. Это решение гарантирует военным, воюющим на территории страны-агрессора России, в частности в Курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой.
Кроме того, украинские пенсионеры имеют возможность получить специальные надбавки к своей пенсии в ноябре 2024 года. Некоторые из этих доплат назначаются автоматически, тогда как для других нужно подать соответствующее заявление.
Читайте также:
- Курс доллара в Украине побьет все возможные рекорды: в МВФ предупредили украинцев
- Рост тарифов на коммунальные услуги: что ждет украинцев в 2025 году - эксперт
- Украинцы получат "тысячу от Зеленского" в декабре: куда начислят и на что можно потратить
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред