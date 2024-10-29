Некоторые украинцы могут получить деньги на покупку топливной древесины: детали

Финансирование будет осуществляться за счет партнеров и государственного бюджета.

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Выплаты для украинцев / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Выплаты получат уязвимые категории украинцев

Размер выплат будут рассчитывать индивидуально

Минсоцполитики при поддержке ООН осуществит дополнительные денежные выплаты для приобретения топливной древесины или угля для обогрева домов зимой. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что выплаты получат уязвимые категории украинцев, проживающих в домах, где другие виды обогрева невозможны.

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"Мы благодарим УВКБ ООН за постоянное сотрудничество и поддержку. В условиях войны наш долг - обеспечить людям ощущение безопасности и тепла в собственном доме. Вместе мы реализовываем программу, которая поможет выстоять в эту тяжелую зимнюю пору. Речь идет о предоставлении дополнительной денежной выплаты для приобретения топливной древесины или угля: такая помощь чрезвычайно важна для уязвимых категорий населения среди пожилых людей, семей с детьми, лиц с инвалидностью, проживающих в домах, где другие виды обогрева невозможны", - говорится в сообщении.

Также известно, что финансирование будет осуществляться за счет партнеров и государственного бюджета, а размер выплат будут рассчитывать индивидуально, в зависимости от уровня дохода домохозяйств.

"Программа направлена на поддержку домохозяйств, которые не имеют доступа к централизованному отоплению и не используют газ или электроэнергию для обогрева помещений", - подчеркнули в правительстве.

Что за ведомство Минсоцполитики? Министерство социальной политики Украины (рус. Министерство социальной политики Украины) - государственный орган исполнительной власти Украины, работающий в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей для людей, вернувшихся в Украину.

Выплаты для украинцев - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, правительство утвердило постановление, которое предусматривает новый порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели военнослужащего или инвалидности, полученной во время боевых действий.

Также известно, что депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект о социальной защите украинских военнослужащих. Это решение гарантирует военным, воюющим на территории страны-агрессора России, в частности в Курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой.

Кроме того, украинские пенсионеры имеют возможность получить специальные надбавки к своей пенсии в ноябре 2024 года. Некоторые из этих доплат назначаются автоматически, тогда как для других нужно подать соответствующее заявление.

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