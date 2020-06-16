В Минэкономики рассказали, почему с инфляцией в Украине критическая ситуация / УНИАН

Руководитель Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил о том, что в Украине сложилась критическая ситуация с инфляцией.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией ‒ это очень плохая тенденция", ‒ цитируют Петрашко журналисты.

Читайте такжеНовый курс гривны и инфляция: сбудется ли пессимистический прогноз КабминаСогласно свежим данным украинского Госстата, в годовом измерении инфляция по итогам мая-2020 года снизилась до 1,7% (2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта). Годовая же инфляция в 2019 году составляла 4,1%.

"Все страны Евросоюза и США также борются с этим фактом [ростом инфляции ‒ Главред], потому что это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплатам для работников. И, поскольку Украина не находится в зоне евро и американской валюты, депрессия также относительно торговых балансов. Поэтому мы на сегодня думаем над тем, как стимулировать экономику, в том числе программами, по которым работаем с банками, и президент заявлял о необходимости найти варианты, как банки "додавить", ‒ подытожил министр.

Напомним, ранее аналитики Нацбанка в значительной степени ухудшили прогноз инфляции в Украине в 2020-го с 5% до 6% и подтвердили его на уровне 5% на 2021/2022 годы.