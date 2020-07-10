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Сплошной обман: почему украинцы переплачивают за коммуналку

В Госстате заявили, что благодаря дополнительным надбавкам к платежкам украинцы оплачивают 137,5% суммы коммунальных платежей.

10 июля 2020, 20:27
субсидия, коммуналка, недвижимость
Украинцы вынуждены существенно переплачивать за коммуналку / ru.slovoidilo.ua

Оплата коммуналки в Украине - гражданам нашей страны приходится существенно больше денег платить за коммуналку. Это связано с тем, что нужно одновременно погашать часть уже накопившейся задолженности.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, а также части отечественных экспертов.

Как указывает ведомство, сейчас благодаря дополнительным надбавкам к платежкам украинцы оплачивают 137,5% суммы коммунальных платежей.

Читайте такжеМинимум на 20%: украинцам приготовили рост коммуналки по всем позициям

К примеру, за май месяца граждане заплатили примерно 11,9 млрд гривен, хотя должны были по текущим ценам заплатить лишь 8,7 млрд долларов. Следовательно, эта разница пошла на уплату долгов.

Как прокомментировали в экономическом дискуссионном клубе, такая практика на полях украинского государства является ежегодным явлением, так как к началу отопительного сезона сумма долга всегда увеличена.

Вместе с тем текущая тенденция погашения долга гораздо ниже, чем это было в прошлом году. В мае 2019 года украинцы переплатила за ЖКХ 204%, а не 137%, как в этом году.

Это объясняется снижением платежеспособности среди украинцев, что стало логичным итогом текущего экономического кризиса.

Оплата коммуналки в Украине

Как ранее писал Главред, квитанции за электроэнергию для населения в Киеве теперь выглядят по-новому: жителям дали возможность оплачивать счета наперед.

Напомним, украинцам приготовили рост коммуналки по всем позициям минимум на 20%. С 1 июля начнется рост цен на газ, с 1 августа – стоимость холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения, а следом повысятся тарифы и на электроэнергию.

Госстат коммуналка новости Украины экономика
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