От таксистов до репетиторов: кому и когда в Украине светят новые налоги

Для уплаты налогов с подработки человеку нужно будет зарегистрироваться в налоговой и использовать кассовый аппарат.
В Украине новый этап налоговой реформы предусматривает обложение налогами людей, которые занимаются более чем 20 видами профессиональной деятельности.
Среди них, в том числе, таксисты и репетиторы, говорится в материале, опубликованном на Экономической правде.
Заплатить налоги государству придется даже в случае, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором или маляром.
Новые налоги в Украине: что известно
Отмечается, что для уплаты налогов с подработки человеку нужно будет зарегистрироваться в налоговой и использовать кассовый аппарат. Ставка налога на подобные доходы составит 5,5%.
Сумма дохода от подработки за год не должна превышать 153 минимальных зарплат, в 2022 году это 994,5 тыс грн в год или 82 875 грн в месяц. За более высокие доходы налог составит 18%.
Все операции по подработке должны проходить через кассовый аппарат. Благодаря ему налоговая будет считать сумму его дохода и сумму налога, которую нужно будет уплатить в бюджет.
Соответствующие отчеты ГНС будет посылать через Дію. Уплачивать этот налог нужно будет ежемесячно по итогам предыдущего месяца.
Кому светят новые налоги
В перечень профессий, представителей которых обяжут платить налоги, попали:
- такси;
- сдача жилья в аренду;
- дрессировщики собак;
- тамада;
- ландшафтный дизайнер;
- фотограф;
- художник;
- няня;
- домашняя прислуга;
- парикмахер на дому;
- ремонтные работы;
- маникюр и педикюр на дому;
- психоаналитики и психотерапевты;
- астрология и спиритизм.
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