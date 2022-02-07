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От таксистов до репетиторов: кому и когда в Украине светят новые налоги

7 февраля 2022, 12:49
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Для уплаты налогов с подработки человеку нужно будет зарегистрироваться в налоговой и использовать кассовый аппарат.

Налоги
/ УНИАН

В Украине новый этап налоговой реформы предусматривает обложение налогами людей, которые занимаются более чем 20 видами профессиональной деятельности.

Среди них, в том числе, таксисты и репетиторы, говорится в материале, опубликованном на Экономической правде.

Заплатить налоги государству придется даже в случае, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором или маляром.

Новые налоги в Украине: что известно

Отмечается, что для уплаты налогов с подработки человеку нужно будет зарегистрироваться в налоговой и использовать кассовый аппарат. Ставка налога на подобные доходы составит 5,5%.

Сумма дохода от подработки за год не должна превышать 153 минимальных зарплат, в 2022 году это 994,5 тыс грн в год или 82 875 грн в месяц. За более высокие доходы налог составит 18%.

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Все операции по подработке должны проходить через кассовый аппарат. Благодаря ему налоговая будет считать сумму его дохода и сумму налога, которую нужно будет уплатить в бюджет.

Соответствующие отчеты ГНС будет посылать через Дію. Уплачивать этот налог нужно будет ежемесячно по итогам предыдущего месяца.

Кому светят новые налоги

В перечень профессий, представителей которых обяжут платить налоги, попали:

  • такси;
  • сдача жилья в аренду;
  • дрессировщики собак;
  • тамада;
  • ландшафтный дизайнер;
  • фотограф;
  • художник;
  • няня;
  • домашняя прислуга;
  • парикмахер на дому;
  • ремонтные работы;
  • маникюр и педикюр на дому;
  • психоаналитики и психотерапевты;
  • астрология и спиритизм.

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