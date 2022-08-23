УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Овощи в Украине серьезно подорожают после "сезона": когда и на сколько

23 августа 2022, 08:47

Сейчас рост стоимости овощей сдерживают факторы сезонности и уменьшение спроса из-за того, что многие украинцы уехали за границу из-за войны.

Овощи, цены на овощи, деньги
Овощи в Украине серьезно подорожают после "сезона"/ ua.depositphotos.com, УНИАН

В Украине с начала войны продукты питания подорожали на 20%. Но овощи сейчас не растут в цене из-за сезонного фактора. Когда же сезон овощей закончится, цены на них взлетят на 10-15%.

Овощи подорожают после октября. Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет ТСН.

"Сейчас август, сезон сбора овощей, поэтому наблюдаем снижение стоимости из-за увеличения предложения. Картофель, огурцы, томаты и другие овощи подешевели, сезонный фактор будет продолжаться до октября месяца", – отмечает эксперт.

По его словам, цены на овощи не растут еще и потому, что немного уменьшился спрос на них, ведь большое количество украинцев уехали за границу из-за войны.

"Но осенью вырастут расходы на хранение овощей, поэтому следует ожидать после октября увеличение цены на 10-15% на все группы", – подчеркнул Марчук.

Ранее сообщалось, что Украине не грозит продовольственный кризис, но цены на продукты существенно вырастут. В связи с этим украинцам стоит начать делать запасы. Об этом рассказал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Напомним, цены на сахар, вероятнее всего, вырастут, но не существенно. Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы.

Читайте также:

цены на продукты новости Украины овощи
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:47

Овощи в Украине серьезно подорожают после "сезона": когда и на сколько

08:20

Устроит ли Путин "ракетный Армагеддон" в Киеве ко Дню Независимостимнение

08:16

"Увидим собственными глазами": Данилов "анонсировал" распад РФВидео

08:14

В США ожидают ракетной атаки на Украину в ближайшие дни – Reuters

07:56

Гороскоп на сегодня, 23 августа 2022: Ракам – враги, Весам – деньги, Рыбам – обманВидео

Реклама
07:30

США могут тайно передавать Украине мощное оружие: Politico выяснило, о каком вооружении идет речьВидео

06:54

Как россияне убегают от реальностимнение

06:39

На Юге ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в Каховке и подтвердили поражение двух мостовВидео

06:00

По пессимистическому сценарию война в Украине закончится летом 2023 года – Тарас ЗагороднийВидео

05:00

Когда ВСУ получат ракеты ATACMS свыше 300 км, будет два варианта удара по Крымскому мосту – экспертВидео

04:50

В моде стрижки по знаку зодиака: какая прическа идеально подходит женщинам по гороскопу

04:24

Как правильно собрать семена помидор и капусты: секреты для щедрого урожая

03:45

Оккупанты посыпятся быстрее, чем ВСУ пойдут в масштабное наступление - АрестовичВидео

03:10

"Возможности у них есть": бывший замглава Генштаба пояснил, ударят ли по Киеву в День независимостиВидео

02:42

"Вы в трусах?": с Волочковой произошел конфуз в судеВидео

02:10

Путин не собирается прекращать войну, он хочет навязать мир с одним нюансом – СунгуровскийВидео

01:41

"С ленд-лизом еще никто не проигрывал": Жданов озвучил сроки окончания войны и победы УкраиныВидео

01:30

Как защитить себя и ребенка от сглаза: советы звездного экстрасенса Макса ГордееваВидео

01:04

Просто поговорить: 4 знака зодиака не переходят от слов к делуВидео

00:01

В Госдепе США отреагировали на убийство дочери Дугина

Реклама
22 августа, понедельник
23:14

Убивали за деньги: Арестович поведал новые подробности подрыва машины Дугиной

22:51

Кабаева и Скабеева из наших: в Нацгвардии потроллили ФСБ "документами" российских пропагандистокВидео

22:44

Актер Алек Болдуин прекращает карьеру в кино

22:39

Это наглость: Зеленский высказался о запросе России на проведение Совбеза ООНВидео

22:21

Кара за провалы в Украине: в московские СИЗО активно сажают проштрафившихся ФСБшников

21:50

США резко предостерегли Россию от эскалации войны в Украине - CNN

21:41

Чтобы не сделать ущерб своей армии: Минобороны Германии отказалось добавлять поставки оружия Украин

21:38

58-летняя мать сестер-супермоделей Хадид снялась в пиджаке на голое тело

21:12

Рецепт для любой хозяйки: 5 секретов самого вкусного фарша для пельменей, котлет и пирожковВидео

21:11

Кулеба перечислил страны ЕС, которые до сих пор не поставляют Украине оружие

21:10

Подарок Путину. Армяне "отдали" Запорожье, Херсонщину, Крым и Донбасс

21:10

21-летняя Анна Тринчер обнажилась на камеру во время банных процедур

21:07

"Украина готовит наступление на Херсон и Крым": США закупат для ВСУ мощные БПЛА SwitchbladeВидео

20:54

"Если это будет необходимо": генерал ВСУ ответил, скольких еще украинцев могут мобилизоватьВидео

20:42

Произойдут несколько ярких событий: Арестович анонсировал хорошие новости в ближайшее времяВидео

20:33

Угроза ракетных ударов на День Независимости: СБУ дала важные советыВидео

20:21

Alyona Alyona похудела на 20 кг: артистка в раздельном купальнике похвасталась телом

20:20

Цель Турции: Эрдоган рассказал, почему хочет организовать встречу Зеленского и ПутинаВидео

20:18

Как русские либералы обделались из-за "теракта, в котором погибла Дугина"мнение

20:09

У ВСУ есть от 8 до 10 недель на контрнаступление, войска РФ еще не остановлены – эстонский генералВидео

Реклама
20:05

Боевики ОРДЛО хотят начать "массовую мобилизацию": в разведке сообщили подробностиВидео

19:53

Военные поймали РФ на лжи: женщина, которую назвали "убийцей" Дугиной, не была в составе АзоваВидео

19:49

Самый вкусный идеальный борщ с одним секретным ингредиентом: супер простой рецептВидео

19:45

Известный российский певец назвал Путина "кровавым Гитлером"

19:29

Друг Русланы Писанки раскрыл настоящее место захоронения праха артисткиВидео

19:23

Месяц неприятностей: 3 знакам зодиака в сентябре не избежать трудностейВидео

19:18

Приметы на 23 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не привлечь трагедиюВидео

19:08

Украина на День Независимости может ударить по Крымскому мосту – майор резерва армии ИзраиляВидео

19:07

Были танки - стал пепел: спецназовцы Нацгвардии уничтожили группу техники оккупантов

19:06

"Ребята только разогреваются, будут продолжать": убийство дочери Дугина может стать лишь началомВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять