Овощи в Украине серьезно подорожают после "сезона": когда и на сколько

Овощи в Украине серьезно подорожают после "сезона"/ ua.depositphotos.com, УНИАН

В Украине с начала войны продукты питания подорожали на 20%. Но овощи сейчас не растут в цене из-за сезонного фактора. Когда же сезон овощей закончится, цены на них взлетят на 10-15%.

Овощи подорожают после октября. Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет ТСН.

"Сейчас август, сезон сбора овощей, поэтому наблюдаем снижение стоимости из-за увеличения предложения. Картофель, огурцы, томаты и другие овощи подешевели, сезонный фактор будет продолжаться до октября месяца", – отмечает эксперт.

По его словам, цены на овощи не растут еще и потому, что немного уменьшился спрос на них, ведь большое количество украинцев уехали за границу из-за войны.

"Но осенью вырастут расходы на хранение овощей, поэтому следует ожидать после октября увеличение цены на 10-15% на все группы", – подчеркнул Марчук.

Ранее сообщалось, что Украине не грозит продовольственный кризис, но цены на продукты существенно вырастут. В связи с этим украинцам стоит начать делать запасы. Об этом рассказал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Напомним, цены на сахар, вероятнее всего, вырастут, но не существенно. Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы.

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