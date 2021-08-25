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Пандемия спровоцировала рост цены на нефть в 3 раза, а стоимость газа стала рекордной

25 августа 2021, 14:41
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Рост цен спровоцирован факторами, связанными с выходом мировой экономики из самой острой фазы коронакризиса.

нефть

Цена нефти с момента начала пандемии выросла в 3 раза. При этом мировые цены на "голубое" топливо в течении текущего месяца остаются рекордно высокими.

Соответствующий анализ цен провел УНИАН.

С началом пандемии в марте прошлого года цены на нефть марки Brent снизились в два раза - до 20 долларов за баррель. Более того, на некоторых торговых площадках с началом пандемии коронавируса цены падали до уровня, которые были ниже 10 долларов за баррель.

С начала этого года цены на "черное" золото начали снова расти. В середине февраля нефть стоила больше 60 долларов за баррель. В прошлом месяце она была выше отметки 77 долларов за баррель. Но уже в середине августа произошел незначительный спад до уровня 68 долларов за баррель, что вернуло расценки на нефть на уровень до начала пандемии.

Между тем, в июле цена на газ в Европе превысила исторический максимум, достигнув 40 евро за мегаватт-час, что равно почти 500 долларов за тысячу кубометров. В течении августа цена на нефть продолжили свой рост, достигнув 560 долларов за тыс. куб. м.

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За год стоимость газа в мире выросла в 3 раза, с 180 долларов в 2020 году.

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, цены на газ в Европе и мире находятся на одной из высших отметок за последние 20 лет.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак объяснила УНИАН, что рост стоимости сырьевых товаров был спровоцирован сразу несколькими факторами, связанными с выходом мировой экономики из самой острой фазы коронакризиса.

По ее словам, стремительный рост экономик многих стран привел к увеличению спроса на сырье. За время пандемии производство во многих отраслях сокращалось, поэтому объемы предложения были меньше, а на некоторых рынках даже начали говорить о вероятном дефиците.

Также за время пандемии мировая экономика получила мощную инъекцию ликвидности, то есть увеличились денежные вливания со стороны Центральных банков.

Часть этих средств попала на биржи, что спровоцировало стремительный рост сначала цен на акции технологических гигантов, которые, как считалось, меньше всего пострадают от коронакризиса. А затем, когда мир начал выходить из пике и многие страны стали активно вакцинировать население, пошли вверх и цены на сырьевые товары.

viber
цены на нефть
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