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Подделка неотличима: на Житомирщине задержали долларовых фальшивомонетчиков

12 октября 2021, 20:00
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Пока неизвестно, сколько фальшивок сейчас находится в обращении.

Мужчины "работали" с начала этого года / Скришот

В Житомирской области прямо на горячем задержали двоих долларовых фальшивомонетчиков. Поимка злоумышленников произошла во время сбыта двух тысяч долларов США.

Как говорится в сюжете ТСН, деньги продавали их через посредников за 50 процентов номинальной стоимости. Затем купюры шли в оборот, как настоящие.

Отмечается, что подделки в виде банкнот нового образца были довольно качественные. Их даже не идентифицировали детекторы. Следователи утверждают, что "продавцы" делали деньги сами. Одному из них 62 года, второму 49.

"Досудебным следствием установлено, организатором схемы является житель Киева, ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям", - указано в сообщении.

Также в полиции отметили, что подделки сбывали на территории Житомирщины и Киевщины. На данный момент выясняется, где и на каком оборудовании мужчины изготавливали фальшивые доллары.

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Тем временем, в СБУ установили, что схема сбыта работала как минимум с начала текущего года. Причем еженедельно дельцы сбывали по несколько тысяч долларов.

"Во время обысков по месту жительства были изъяты другие свидетельства противоправной деятельности, среди чего и денежные средства. Денежные средства выглядят довольно качественно и на первый взгляд, человеку, который постоянно не имеет дело с валютой, отличить настоящие ли они, или фальшивые - очень сложно", - рассказала пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

Напомним, ранее столичный блогер неудачно пошутил с продавщицей на улице. Женщина продавала овощи, а парень решил проверить ее на честность; она проверку не прошла.

Тиктокер взял свои 400 гривен и спросил у продавщицы кукурузы, не ее ли это деньги. Женщина не растерялась и начала требовать у парня отдать ей деньги, мол, купюры выпали у нее из-под прилавка.

viber
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