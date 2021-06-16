В Женеве "липовый" Путин выпил водочки на скамейке и посорил деньгами

В Женеве прошел антипутинский перфоманс / Facebook, Игорь Эйдман

В Женеве, где сегодня проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, прошла акция протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Один из митингующих надел маску с лицом Путина и устроил перформанс - посидел на лавочке с матрешкой и бутылкой водки, а на груди у него было нарисовано несколько "татуировок" - лицо Сталина, надпись "ГУЛАГ" и герб СССР. Рядом с ним на скамейке стояли муляжи флаконов с "Новичком" и полонием, пишет 24.

Фото: Facebook, Игорь Эйдман

Фото: Facebook, Игорь Эйдман

Также сообщается, что лжепутин раздавал всем присутствующим фальшивые деньги.

О чем митинг

Митингующие осудили репрессии против российской оппозиции. Среди их требований - освобождение политзаключенных в России.

Участники протеста подчеркнули, что, по их мнению, Путин представляет угрозу как для европейской, так и для американской безопасности. Своими действиями они стремились привлечь внимание к острым проблемам, которые, скорее всего, будут обсуждать президенты России и США в Женеве.

Фото: Facebook, Игорь Эйдман

Напомним, сегодня, 16 июня президент России Владимир Путин встречается с президентом США Джо Байденом в Женеве. Главред в текстовой онлайн трансляции рассказывает все подробности встречи.