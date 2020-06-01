УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Мининфраструктуры рассказали о повышении цен на железнодорожные билеты

1 июня 2020, 11:40

Владислав Криклий объяснил причину роста цен на железнодорожные билеты.

Поезд
Названа причина роста цен на железнодорожные билеты / УНИАН

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о ценовой политике Укрзализныци после ослабления карантинных ограничений и возобновления железнодорожного сообщения.

Как подчеркнул он в эфире ТСН, билеты на некоторые поезда ночного сообщения все же выросли в цене.

"Это не потому, что выросла стоимость. Причина вот в чем: если выходит новый фирменный поезд, классом выше, где лучшие условия, то стоимость отличается. Так всегда было", - пояснил Криклий.

При этом министр инфраструктуры уточнил, что стоимость железнодорожных проездных билетов ведомство не поднимает.

"Мы цены не поднимаем, кроме городских направлений, где города принимают решение. Они устанавливают стоимость. В Интерсити мы цены не меняем", - добавил Криклий.

Как известно. в Украине возобновляется железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.

В частности, 1 июня возобновляют движение 7 пар поездов Интерсити, кроме того, частично возобновляется движение пригородных поездов.

Читайте такжеУкрзализныця продает билеты еще на 6 поездов: куда можно уехать с 4 июня

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров, пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагоны в ночных поездах.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

карантин в Украине Укрзализныця билеты подорожание рост цен Владислав Криклий
Сейчас вы просматриваете новость «В Мининфраструктуры рассказали о повышении цен на железнодорожные билеты». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:55
Остановить Путина: Резников заявил о необходимости пересмотра Будапештского меморандума
11:40
В Мининфраструктуры рассказали о повышении цен на железнодорожные билеты Видео
11:37
Елена Воробей подхватила коронавирус с необычными симптомами Видео
11:33
Стало известно, когда заработает городская электричка в Киеве
11:21
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 июня: осуществление любовной мечты и денежный успех Видео
11:15
Самый лучший город на Земле превращается в унылое говно мнение
11:15
США в огне: протесты охватили 70 городов, Трампа прячут в бункере, много задержанных Видео
11:05
Двухминутка ненависти: в "ЛНР" травят директора школы за "бандеровскую" рамку в соцсетях Видео
10:51
Золотая Жар-Птица 2020: Кто победил смотреть онлайн концерт 31-05-2020 Видео
10:46
Когда возобновится международное и внутреннее авиасообщение: названа дата Видео
10:42
Легендарный Silent Hill возвращается: в Сети назвали дату презентации
10:19
Разборки в Броварах: суд арестовал 20 участников стрельбы без права залога Видео
09:55
Новые правила в метро Киева: что изменится с 1 июня
09:50
Что разрешили в Украине с 1 июня: список всех карантинных ослаблений
09:47
Премьер-министр Армении Пашинян заболел коронавирусом
09:36
Марченко рассказал о требованиях МВФ относительно тарифов на электроэнергию Видео
09:28
Коронавирус в Украине 1 июня: более 300 зараженных и еще 10 смертей - обновлено
09:15
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 1 июня
09:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 июня: неожиданный доход и крупное везение Видео
09:08
Укрзализныця выходит из карантина: в Украине начали курсировать поезда - список Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять