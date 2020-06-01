В Мининфраструктуры рассказали о повышении цен на железнодорожные билеты

Названа причина роста цен на железнодорожные билеты / УНИАН

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о ценовой политике Укрзализныци после ослабления карантинных ограничений и возобновления железнодорожного сообщения.

Как подчеркнул он в эфире ТСН, билеты на некоторые поезда ночного сообщения все же выросли в цене.

"Это не потому, что выросла стоимость. Причина вот в чем: если выходит новый фирменный поезд, классом выше, где лучшие условия, то стоимость отличается. Так всегда было", - пояснил Криклий.

При этом министр инфраструктуры уточнил, что стоимость железнодорожных проездных билетов ведомство не поднимает.

"Мы цены не поднимаем, кроме городских направлений, где города принимают решение. Они устанавливают стоимость. В Интерсити мы цены не меняем", - добавил Криклий.

Как известно. в Украине возобновляется железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.

В частности, 1 июня возобновляют движение 7 пар поездов Интерсити, кроме того, частично возобновляется движение пригородных поездов.

Читайте такжеУкрзализныця продает билеты еще на 6 поездов: куда можно уехать с 4 июня

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров, пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагоны в ночных поездах.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.