Политические "хотелки" и "нарисованные" показатели: экономист раскритиковал проект госбюджета-2022

В Раде появился проект госбюджета-2022 / ua.depositphotos.com

Проект государственного бюджета Украины на 2022 год выглядит нереалистичным, такое мнение в комментарии Главреду озвучил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его словам, первое, что бросается в глаза, - это манипулирование показателем дефлятора ВВП.

"Так как в ближайшие три года он практически не изменится и останется на уровне 11-12%, это наталкивает на мысль, что макроэкономический прогноз Минфин искусственно подогнал под текущий бюджет, хотя в идеале все должно быть наоборот. Иными словами, реальный макропрогноз, который показывает способность экономики генерировать деньги, не берется. Вместо этого берутся политические "хотелки" различных групп влияния, из которых составляется некая цифра, под которую потом подбирается необходимая макроэкономическая база, чтобы эту сумму обосновать", - объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, Минфин "упирается" в 5% ограничения роста инфляции, которым зачастую руководствуется Нацбанк Украины.

"Это также указывает на "нарисованный" показатель, поскольку в реальности инфляция, как и в предыдущий год, будет явно выше указанной в проекте цифры. В связи с этим, под вопросом и амбиции правительства по росту экономики на 5% в 2024 году, так как непонятно, за счет чего это будет происходить", - отметил экономист.

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Кущ добавил, что почти 3,4% ВВП (181,4 млрд грн) в следующем году направят на обслуживание государственного долга. Это на 30 миллиардов больше, чем в прошлом году и почти столько же, сколько и на всю систему образования (3,5% ВВП) или на медицину – (3,67% ВВП).

"То есть при общем снижении долговой нагрузки, затраты на обслуживание долга не снижаются, а наоборот увеличиваются. Такой парадокс объясняется лишь одним обстоятельством – ростом стоимости обслуживания размещения ОВГЗ. В 2022 году планируется направить 120 млрд гривен на внутренние долги вместо прошлогодних 99, что в купе с ростом обслуживания внешнего долга будет способствовать выведению финансовыми спекулянтами десятков миллиардов гривен из Украины", - отметил эксперт.

Как сообщал Главред, 15 сентября Государственный бюджет Украины на 2022 год был внесен на рассмотрение Верховной Рады. Документом предусматривается минимальная зарплата на уровне 6,5 тысяч гривен, минимальная пенсия в размере около 2 тысяч гривен и минималка для врачей до 20 тыс. грн. Стипендия с 1 января должна составить 2 тысячи гривен.