Польша предложила ЕС отказаться от российского угля

Польша призвала ЕС ввести эмбарго на российский уголь / УНИАН

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Брюссель предложил Евросоюзу ввести эмбарго на российский уголь.

"Мы хотим остановить войну, остановить агрессора. Мы можем сделать это только с помощью санкций. Российская экономка получила сильный удар, огромный ущерб. Но не нужно обманываться: та же экономика также питается за счет твердой валюты ежедневно, продавая уголь и газ", - обосновал свое предложение Моравецкий.

Эмбарго на российский уголь, по мнению политика, уменьшит доходы РФ, которые страна-агрессор не сможет потратить на войну с Украиной.

К слову, по данным на 2020 год, Россия была самым крупным поставщиком твердого топлива для ЕС, и импортировала более 49%. Крупнейшими потребителями российского угля были Польша (43%) и Германия (22%).

Другие новости: