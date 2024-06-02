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Популярный мобильный оператор заметно повысил тарифы: какие подорожали

Дмитрий Видоменко
2 июня 2024, 10:56
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Популярный мобильный оператор Vodafone повысил для украинцев стоимость целого ряда своих тарифов. При этом весьма существенно – на 220-330 грн.
Тариф, Водафон
Водафон повысил часть тарифов / коллаж Главред, фото УНИАН и Vodafone

Известный украинский оператор мобильной связи Vodafone заметно повысил стоимость ряда своих тарифов. Об этом сообщили представители самой компании.

Повышение произошли 31 мая и затронули услугу "Год без абонплат" предложений линейки Joice.

Там отдельно отметили, что, в частности, повышены были тарифы:

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  • Vodafone Joice Start;
  • Vodafone Joice Pro;
  • Vodafone Joice Max.

При этом в операторе подчеркнули – заметно меняется стоимость лишь новых подключений. То есть клиентам, которые уже оплатили услугу ранее, не придется платить дополнительных средств.

    В целом же с 31 мая 2024 года стоимость тарифов такова:

    • Vodafone Joice Start – 2 200 грн;
    • Vodafone Joice Pro – 2 860 грн;
    • Vodafone Joice Max – 3 630 грн.

    Удары России по Украине и отключение света

    С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

    Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

    Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

    Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

    Повышение тарифов в Украине - какие будут тарифы с 1 июня

    Напомним, как ранее сообщал Главред, в начале лета в Украине не ожидается дефицита топлива, в частности бензина, и соответствующего повышения цен. Об этом сообщил Александр Хмелевский в эксклюзивном комментарии "Главреду".

    С 1 июня 2024 года тариф на газ в Украине останется неизменным. Поставщики газа решили продлить действующие цены. У "Нафтогаза Украины" 1 кубометр газа будет стоить 7,96 грн.

    По данным Госкомстата, за прошлый год, с апреля 2023 по апрель 2024, цены на коммунальные услуги в Украине выросли в целом на 12,9%. В частности, стоимость электроэнергии повысилась на 69,7%, тогда как цены на некоторые услуги ЖКХ остались неизменными. Тариф на услуги по управлению многоквартирными домами вырос на 5,1%, содержание и ремонт жилья подорожали на 3,2%, а уборка мусора - на 1,6%.

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