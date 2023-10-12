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ПриватБанк блокирует переводы и закрывает счета: кто может попасть под "раздачу"

Дмитрий Видоменко
12 октября 2023, 08:14 обновлено 12 октября, 08:14
В Украине клиенты государственного финучреждения ПриватБанка – жалуются на то, что их платежи и переводы блокируют.
Приватбанк
В "ПриватБанке пояснили", что любой платеж может попасть под проверку / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на то, что их платежи и переводы блокируют. Об этом украинцы написали на специализированном портале Минфин.

"Такого издевательства над клиентом и не придумаешь. Банк "ждет подтверждения?!" От кого? Платеж по зарплате", – пожаловался клиент банка. Он говорит, что после попытки провести платеж транзакцию заморозили.

В "ПриватБанке" пояснили, что любой платеж, который производится с карты Банка, может попасть под проверку.

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"В целях обеспечения безопасности операций в сети и защиты средств на счетах мы проводим дополнительную проверку. Это обычная стандартная процедура, которую мы избирательно осуществляем с целью недопущения разного рода рисков", – говорят сотрудники банка.

Еще один клиент "ПриватБанка" рассказал, что его счета заблокировали из-за того, что он не заметил сообщения и не подтвердил источники своего дохода. "При этом для возврата средств мне нужно явиться в отделение и принести список документов, который банк направил по месту регистрации. В этом случае возникает две проблемы: 1. Место моей регистрации на оккупированной территории. 2. Я нахожусь за границей и явиться в ближайшем будущем не могу", – говорит клиент.

Также в "Привате" отметили, что счет клиента заблокировали из-за того, что он не прошел финансовый мониторинг.

"При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Дополнительно вам будет направлен официальный ответ по данному вопросу", – ответили сотрудники банка.

Проблемы у украинцев с ПриватБанком

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

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