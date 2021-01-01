Сенат США "наплевал" на вето Трампа и одобрил помощь Украине

Сенат США одобрил помощь Украине / Капитал

Сегодня Сенат США принял важное решение и блокировал вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год в размере 740 миллиардов долларов. Документ предусматривает 250 миллионов долларов финансовой поддержки Украине.

Как сообщает телеканал C-Span 2, за преодоление вето Трампа проголосовали 80 сенаторов, а 12 - против. Для преодоления вето нужно было минимум 60 голосов.

Ранее вето президента преодолела нижняя палата Конгресса - Палата представителей. Вместе с Сенатом они окончательно утвердили оборонный бюджет на 2021-й финансовый год.

Читайте такжеПомощь Украине и удар по Северному потоку-2: Сенат США одобрил военный бюджет

Военная помощь Украине предоставляется в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред: