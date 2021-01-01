Сенат США "наплевал" на вето Трампа и одобрил помощь Украине

Для преодоления вето нужно было минимум 60 голосов.
Сегодня Сенат США принял важное решение и блокировал вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год в размере 740 миллиардов долларов. Документ предусматривает 250 миллионов долларов финансовой поддержки Украине.
Как сообщает телеканал C-Span 2, за преодоление вето Трампа проголосовали 80 сенаторов, а 12 - против. Для преодоления вето нужно было минимум 60 голосов.
Ранее вето президента преодолела нижняя палата Конгресса - Палата представителей. Вместе с Сенатом они окончательно утвердили оборонный бюджет на 2021-й финансовый год.
Читайте такжеПомощь Украине и удар по Северному потоку-2: Сенат США одобрил военный бюджет
Военная помощь Украине предоставляется в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- Строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено 11 декабря в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- Сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект об оборонном бюджете государства на 2021 год. Документ включает новые санкции против российских газопроводов – Северного потока-2 и Турецкого потока. Конгрессмены намерены преодолеть вето Дональда Трампа, который обещал не подписывать закон.
- В США призвали Германию запретить строительство Северного потока-2, однако в Бундестаге заявили, что Европа вправе сама принимать решения по данному вопросу и не считает газопровод инструментом российского политического влияния.
- Глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст сказал, что Германия по-прежнему не признает американские санкции. Несмотря на ограничения, в Берлине верят в реализацию Северного потока-2.