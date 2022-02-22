Ситуация резко изменилась: доллар в Украине преодолел отметку 29 гривен

Курс доллара / УНИАН, pixabay

Курс доллара в Украине 22 февраля впервые за долгое время преодолел отметку 29 грн/доллар. Связан такой скачок с заявлением Владимира Путина о признании независимости псевдореспублик "ЛДНР".

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,98 гривен за доллар. Курс вырос на 50 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как отмечают эксперты, на фоне нестабильной политической ситуации скачки валюты могут продолжаться.

Официальный курс гривны к доллару на 23 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,9877 гривен за 1 доллар (+0,5031 грн).

При этом курс доллара на 22 февраля составляет: 28,4846 гривен за 1 доллар.

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Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума с конца января 2022 года. Чуть выше курс был 28 января - 28,9879 гривен за доллар.

"Судя по сегодняшней тенденции, доллар в Украине до конца недели будет колебаться в рамках 28,45 грн/доллар. В случае более напряженной ситуации доллар останется в рамках 29 грн/доллар. Однако, однозначно никто не знает, что последует за новыми заявлениями Путина и европейских лидеров", - отмечают эксперты.

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Признание Россией "ЛДНР" на Донбассе

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Россией "государственности" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечником подписали договор о дружбе.

Российская Федерация в рамках указа Путина ввела свои войска на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к нации сказал, что признание Москвой "ЛДНР" может означать выход российской стороны из "Минска". Глава государства подчеркнул, что Киев в связи с такими обстоятельствами инициирует консультации в рамках Будапештского меморандума, срочный саммит в нормандском формате и оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.

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