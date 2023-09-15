Сколько придется заплатить за коммуналку в сезон: что произошло в Украине

Украинцев ждет сложный отопительный сезон, говорят эксперты. И хотя большинство тарифов на коммунальные услуги не изменилась, расходы на коммуналку увеличатся.

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Сколько будет стоить коммуналка зимой 2023/2024 / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцев ждет еще один сложный отопительный сезон. И хотя большинство тарифов на коммунальные услуги не изменилась, расходы на коммуналку увеличатся – в первую очередь, электроэнергия. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Сколько будет стоить коммуналка зимой 2023/2024

Украинцы в грядущей отопительный сезон заплатит больше как минимум за электроэнергию. Меньше всем повезло тем людям, у кого установлены "теплые" полы, электрические котлы (и они являются единственным источником тепла). \

При этом в небольших населенных пунктах уже повысили тарифы на воду (либо сделают это в ближайшее время).

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Семья из четырех человек с газовой плитой и горячим водоснабжением в месяц тратит (согласно нормативам потребления):

13,2 кубометра газа;

8 кубометров холодной воды;

6,4 кубометра горячей воды;

190 кВт/час электроэнергии;

1,4 гигакалории тепла (усредненное потребление).

Что будет с энергосистемой и как подготовиться к зиме

Министерство энергетики уже разослало сообщение в СМИ: если не будет обстрелов объектов энергетической инфраструктуры, графики отключения применять не станут. Хотя сами графики уже разработали и утвердили (на всякий случай).

"Подготовка к зиме еще продолжается, до ноября у нас еще есть время, чтобы подготовиться, в том числе для прохождения сложных сценариев, которые могут быть обусловлены обстрелами российских войск", – заявил руководитель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Как говорят эксперт, перво-наперво, что нужно сделать украинцам – проверить проводку в своей квартире, установить реле напряжения, а также стабилизатор напряжения. И это может сделать любой электрик.

"Нужно вызывать любого электрика, отключать дом от сети и подключать реле напряжения", – рассказывает специалист по электрике Виталий Чех. Такое реле обойдется всего в 800-1,5 тысячи грн (в зависимости от производителя), но при этом может защитить технику стоимостью в десятки тысяч гривен.

Коммунальные тарифы в Украине

Напомним, в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

В Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

С 1 июня 2023 года тариф на электричество для населения Украины вырос и составляет 2,64 за кВт-час.

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