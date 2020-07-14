Как новые тарифы на электричество отразятся на цене проезда в транспорте

Стоимость проезда в метро Киев 2020 - чего ждать киевлянам / УНИАН

Тот факт, что в Украине взвинтили тариф на передачу электроэнергии на 54%, на стоимости проезда в городском электротранспорте Киева пока не отобразится, заверил мэр Киева Виталий Кличко.

"Будем искать дополнительные ресурсы в городском бюджете для компенсации транспортным предприятиям", – пообещал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Что касается конкретно Киевского метро – стоимость проезда тут в 2020 году тоже останется прежней. При этом Кличко советует всем пассажирам переходить на бесконтактную оплату – с помощью карточки или е-билета.

"Город планирует полностью перейти на бесконтактные способы оплаты за проезд. Тем самым исключив наличные в общественном транспорте столицы", – уточнил мэр столицы.

Напомним, в Украине предлагается установить верхнее ограничение зеленого тарифа на уровне 22 евроцента за киловатт-час. Согласно новациям Министерства энергетики и защиты окружающей среды, для рядовых потребителей это означает, что на первые 100 кВт тариф будет составлять не 90 копеек, как сейчас, а 1,68 грн.