УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Как новые тарифы на электричество отразятся на цене проезда в транспорте

Кличко советует всем пассажирам переходить на бесконтактную оплату.

14 июля 2020, 05:03
Стоимость проезда в метро Киев 2020 - чего ждать киевлянам
Стоимость проезда в метро Киев 2020 - чего ждать киевлянам / УНИАН

Тот факт, что в Украине взвинтили тариф на передачу электроэнергии на 54%, на стоимости проезда в городском электротранспорте Киева пока не отобразится, заверил мэр Киева Виталий Кличко.

"Будем искать дополнительные ресурсы в городском бюджете для компенсации транспортным предприятиям", – пообещал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Что касается конкретно Киевского метро – стоимость проезда тут в 2020 году тоже останется прежней. При этом Кличко советует всем пассажирам переходить на бесконтактную оплату – с помощью карточки или е-билета.

"Город планирует полностью перейти на бесконтактные способы оплаты за проезд. Тем самым исключив наличные в общественном транспорте столицы", – уточнил мэр столицы.

Напомним, в Украине предлагается установить верхнее ограничение зеленого тарифа на уровне 22 евроцента за киловатт-час. Согласно новациям Министерства энергетики и защиты окружающей среды, для рядовых потребителей это означает, что на первые 100 кВт тариф будет составлять не 90 копеек, как сейчас, а 1,68 грн.

метро Киевский метрополитен Виталий Кличко стоимость проезда новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «Как новые тарифы на электричество отразятся на цене проезда в транспорте». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

05:30
"Попасть впросак": астролог сказал, до какой даты не планировать поездки за границу
05:03
Как новые тарифы на электричество отразятся на цене проезда в транспорте Видео
04:26
"Секси": Злата Огневич в прозрачном белье завела сеть
04:01
Чья-то больная фантазия: 5 дурацких мифов об уходе за волосами
03:42
Спасение близко: названы сроки начала производства вакцины от COVID-19 Видео
02:55
Бьет прямо в сердце: ученые нашли новую опасность коронавируса Видео
02:18
Как раскрутить свой Instagram: советы популярных блогеров
01:37
"Наказание за зло": астролог предупредила, когда нельзя сплетничать
00:54
Как лечить коронавирус: антитела к COVID-19 нашли в грудном молоке
00:19
День взятия Бастилии: какой сегодня праздник 14 июля, приметы, именины Видео
13 июля, понедельник
23:59
Новые правила въезда в Литву: приезжим из каких стран нужна изоляция
23:30
Удушения и удары током: в ООН бьют тревогу из-за насилия ФСБ в Крыму
23:00
Во Львовской области ослабили карантин - что откроют
22:29
Нардеп объяснила, почему "слуги" повторно криминализировали пьяное вождение
21:58
Плевать на коронавирус: оккупанты Крыма приняли скандальное решение о школах
21:47
Хотел по-быстрому смотаться в магазин: новые детали смертельного ДТП под Киевом Видео
21:23
Криклий пояснил, почему не стоит ждать подорожания авиабилетов
21:03
Коронавирус в Украине и мире 13 июля: число зараженных почти достигло 13 млн человек
20:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июля: покровительство доброй силы и обман в делах Видео
20:39
Смертельные пожары на Луганщине: названа ориентировочная сумма ущерба Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять