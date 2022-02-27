SWIFT готовится принять меры против России, утвержденные странами Запада - Reuters

В SWIFT изучают информацию об организациях, которые подвергнутся новым мерам, и готовятся исполнить их после правового предписания.
Международная межбанковская система SWIFT готовится принять меры, утвержденные странами Запада против российских банков.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление SWIFT.
"Мы взаимодействуем с европейскими властями с целью получения подробной информации об организациях, которые подвергнутся новым мерам, и готовимся исполнить их после правового предписания", - говорится в заявлении.
Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".
После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. После этого отключение России от SWIFT поддержали Франция, Кипр, Венгрия. Последней страной, которая поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, стала Германия.
Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни.
SWIFT
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), произносится как СВИФТ) — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, передает Википедия.
Данная система позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надёжной форме.
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