SWIFT готовится принять меры против России, утвержденные странами Запада - Reuters

РФ отключат от SWIFT / Reuters

Международная межбанковская система SWIFT готовится принять меры, утвержденные странами Запада против российских банков.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление SWIFT.

"Мы взаимодействуем с европейскими властями с целью получения подробной информации об организациях, которые подвергнутся новым мерам, и готовимся исполнить их после правового предписания", - говорится в заявлении.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".

После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. После этого отключение России от SWIFT поддержали Франция, Кипр, Венгрия. Последней страной, которая поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, стала Германия.

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Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни.

SWIFT Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), произносится как СВИФТ) — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, передает Википедия. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надёжной форме.

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