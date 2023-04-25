Тарифы на электроэнергию изменятся: какими будут цены до конца мая

Повышение цен на электроэнергию снова отложили. Кабмин ввел новое решение для украинцев.

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Тарифы на электроэнергию / фото УНИАН, коллаж Главред

Кабинет министров Украины сегодня, 25 апреля, продлил действие тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, тарифы продлили до конца мая.

"Правительство продлевает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", - сказал он.

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Ранее правительство Украины решило сохранить действующие тарифы на электроэнергию до 30 апреля.

Какие сейчас тарифы на электроэнергию

1,44 гривен за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц

1,68 гривен за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.

Как могут поднять тарифы на электроэнергию

В то же время глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что в правительстве рассматривают два варианта повышения тарифа: до 2,40 гривен и до 2,80 гривен за 1 кВт/ч

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) заявили о планах повысить тарифы на газ и электроэнергию. Сроки пока не определены.

Цена на газ и свет в Украине

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон.

Позднее власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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