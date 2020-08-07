Повышение тарифов на воду: в КГГА рассказали, что ждет киевлян

В Киеве предложили повысить тарифы на воду / УНИАН

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев ответил на вопрос о возможности повышения тарифов на водоснабжение.

По его словам, КГГА обещает, что до конца года (2020-го, - ред.) стоимость холодной воды и водоотвода для киевлян не возрастет, сообщает пресс-служба КГГА.

"Это позиция города. Мы знаем об обращении Киевводоканала по этому поводу. Но уверены, когда есть экономические последствия пандемии и людям очень трудно материально, повышать тариф нельзя", - подчеркнул он.

В то же время Пантелеев акцентировал внимание на необходимости активизации работы и нахождении внутренних резервов на предприятии.

Отметим, что Пантелеев говорил о тарифах лишь в 2020 году, при том, что ранее речь шла о повышении тарифов на воду с 2021 года.

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Напомним, согласно решения Национальной комиссии по коммунальным услугам и энергетики в Украине с 1 января 2021 года тарифы на холодную воду повысят в среднем на 20%.

Повышение тарифов будет отличаться для разных регионов: чем дороже стоит вода сегодня и чем больше ее потребителей, тем в процентах рост цен будет меньше. И наоборот.