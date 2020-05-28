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Тарифы на воду взлетят: почему украинцев заставят платить больше

28 мая 2020, 10:54

Повышение тарифов будет отличаться для разных регионов.

тарифы
Повышение тарифов будет отличаться для разных регионов / rigma.info

Решением Национальной комиссии по коммунальным услугам и энергетики в Украине с 1 января 2021 года тарифы на холодную воду повысят в среднем на 20%.

Соответствующее решение НКРЭКУ утвердила для 43 водоканалов по всей стране, пишет Сегодня.

"В соответствии с заявками предприятий, тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 21%, водоотвод подорожает на 23%. Предприятия аргументировали необходимость повышения тарифа ростом зарплат сотрудников, ростом цен на горюче-смазочные материалы, реагенты и электроэнергию", – разъяснили в НКРЭКУ.

В материале подчеркивается, что повышение тарифов будет отличаться для разных регионов: чем дороже стоит вода сегодня и чем больше ее потребителей, тем в процентах рост цен будет меньше. И наоборот.

/ НКРЭКУ

В Киеве тарифы собираются поднять на 19%. Если сегодня, по данным Киевводоканала, жители столицы платят 13,44 грн за подачу кубометра холодной воды и еще 9,55 грн/куб. м за ее отведение, всего 22,99 грн/куб. м, то с нового года за подачу воды придется платить 14,74 грн (+1,3 грн/куб. м, или на 10% больше), за водоотведение – 12,61 грн/куб. м (+3,06 грн/куб. м или на 32% больше). В сумме получается 27,35 грн/куб. м (+4,36 грн/куб. м, или на 19% больше).

/ НКРЭКУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киевводоканал с 2021 года собирается повысить цены на водоснабжение и водоотвод.

Со следующего года вода может стоить 27,35 грн за один кубический метр.

тарифы на воду
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