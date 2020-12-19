Когда Украина получит новый транш от МВФ: Шмыгаль назвал сроки и условие

Украина получит новый транш от МВФ в начале 2021 года - Шмыгаль / Reuters

В начале 2021 года Международный валютный фонд должен выделить Украине новый денежный транш. Миссия фонда в период с 21 по 23 декабря также намерена начать процесс пересмотра соглашения в рамках программы stand-by.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, комментируя вопрос дальнейшего продолжения сотрудничества Украины с международным финансовым донором.

"Президент Владимир Зеленский совместно с МВФ одновременно вышли с сообщением, о том, что с начала следующей недели Украина получит миссию МВФ, то есть мы будем иметь транш МВФ, он будет уже в начале следующего года", - сказал глава правительства.

При этом он добавил, что Украина завершает 2020 год с выполнением всех своих социальных обязательств по выплатам украинским гражданам, среди которых и шахтеры.Читайте такжеДве проблемы, которые ждут Украину без транша МВФ

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