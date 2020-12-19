Когда Украина получит новый транш от МВФ: Шмыгаль назвал сроки и условие

Власти выполнили все свои обязательства по социальным выплатам в 2020 году, утверждает Денис Шмыгаль.
В начале 2021 года Международный валютный фонд должен выделить Украине новый денежный транш. Миссия фонда в период с 21 по 23 декабря также намерена начать процесс пересмотра соглашения в рамках программы stand-by.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, комментируя вопрос дальнейшего продолжения сотрудничества Украины с международным финансовым донором.
"Президент Владимир Зеленский совместно с МВФ одновременно вышли с сообщением, о том, что с начала следующей недели Украина получит миссию МВФ, то есть мы будем иметь транш МВФ, он будет уже в начале следующего года", - сказал глава правительства.
При этом он добавил, что Украина завершает 2020 год с выполнением всех своих социальных обязательств по выплатам украинским гражданам, среди которых и шахтеры.Читайте такжеДве проблемы, которые ждут Украину без транша МВФ
Украина – МВФ новости
- В Офисе президента Украины Владимира Зеленского 16 октября заявляли, что Киев рассчитывает на получение нового транша от МВФ в конце 2020 – начале 2021 года. В Фонде, в свою очередь, ждали от Украины выполнения ряда условий.
- В МВФ подвергли критике вердикт КСУ по отмене электронного декларирования и заверили, что борьба с коррупцией в Украине – неотъемлемый элемент сотрудничества Фонда и Киева.
- Президент Владимир Зеленский 2 января подтвердил информацию о том, что представители МВФ не собираются с визитом в Украину из-за скандального решения КСУ по е-декларациям.
- В Министерстве финансов 26 ноября заявили, что переговоры с Международным валютным фондом, в рамках которых Киев презентовал Фонду проект бюджета на будущий год, завершились успешно. Вследствие этого МВФ предоставляет возможность пересмотра программы сотрудничества stand-by и намерен продолжить процесс предоставления нового кредита Украине.
- 4 декабря Рада приняла закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов политиков и чиновников в Украине. Однако санкция закона предусматривает не лишение свободы, как было до резонансного вердикта КСУ, а ее ограничение и общественные работы.