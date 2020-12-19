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Когда Украина получит новый транш от МВФ: Шмыгаль назвал сроки и условие

19 декабря 2020, 13:57
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Власти выполнили все свои обязательства по социальным выплатам в 2020 году, утверждает Денис Шмыгаль.

МВФ
Украина получит новый транш от МВФ в начале 2021 года - Шмыгаль / Reuters

В начале 2021 года Международный валютный фонд должен выделить Украине новый денежный транш. Миссия фонда в период с 21 по 23 декабря также намерена начать процесс пересмотра соглашения в рамках программы stand-by.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, комментируя вопрос дальнейшего продолжения сотрудничества Украины с международным финансовым донором.

"Президент Владимир Зеленский совместно с МВФ одновременно вышли с сообщением, о том, что с начала следующей недели Украина получит миссию МВФ, то есть мы будем иметь транш МВФ, он будет уже в начале следующего года", - сказал глава правительства.

При этом он добавил, что Украина завершает 2020 год с выполнением всех своих социальных обязательств по выплатам украинским гражданам, среди которых и шахтеры.Читайте такжеДве проблемы, которые ждут Украину без транша МВФ

Украина – МВФ новости

  • В Офисе президента Украины Владимира Зеленского 16 октября заявляли, что Киев рассчитывает на получение нового транша от МВФ в конце 2020 – начале 2021 года. В Фонде, в свою очередь, ждали от Украины выполнения ряда условий.
  • В МВФ подвергли критике вердикт КСУ по отмене электронного декларирования и заверили, что борьба с коррупцией в Украине – неотъемлемый элемент сотрудничества Фонда и Киева.
  • Президент Владимир Зеленский 2 января подтвердил информацию о том, что представители МВФ не собираются с визитом в Украину из-за скандального решения КСУ по е-декларациям.
  • В Министерстве финансов 26 ноября заявили, что переговоры с Международным валютным фондом, в рамках которых Киев презентовал Фонду проект бюджета на будущий год, завершились успешно. Вследствие этого МВФ предоставляет возможность пересмотра программы сотрудничества stand-by и намерен продолжить процесс предоставления нового кредита Украине.
  • 4 декабря Рада приняла закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов политиков и чиновников в Украине. Однако санкция закона предусматривает не лишение свободы, как было до резонансного вердикта КСУ, а ее ограничение и общественные работы.

МВФ кредит МВФ новости Украины Денис Шмыгаль
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