Украина может помочь Венгрии и Словакии в избавлении от нефти из РФ и перекрыть трубопровод Дружба

Киев может принять решение, которое будет соответствовать новому пакету санкций ЕС - Зеркаль / Фото: УНИАН

Спустя полгода на территории стран Евросоюза может полностью вступить в силу эмбарго на закупку российской нефти. Однако Словакия и Венгрия просят отстрочить для них данное ограничение до конца 2023 года, так как они серьезно зависят от энергетических ресурсов из России. Украина считает такой шаг опасным прецедентом и может перекрыть поставки нефти в такие страны путем трубопровода Дружба, который проходит, в том числе, и путем территории украинского государства. Об этом заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль.

В интервью Liga.net она рассказала, что подобные ограничения предусмотрены шестым пакетом санкций, который в скором времени могут принять в ЕС.

Читайте такжеБрюссель отключит Сбербанк от SWIFT и постепенно введет эмбарго на нефть из РФ - глава ЕврокомисииРечь идет о том, что через 9 месяцев в Европе будут запрещены закупки газового бензина из России. Однако Словакия и Венгрия, ввиду высокой зависимости от российских энергоносителей, просят, чтобы для них предоставили "отсрочку" до конца 2023 года.

"Исключение очень хотят получить Словакия и Венгрия. Они хотят получить возможность продолжать покупать российскую нефть до конца 2023 года", - отметила Зеркаль.

По ее словам, исключения для двух вышеуказанных государств может создать опасный прецедент. Впрочем, Украина может повлиять на ситуацию. Венгрия и Словакия получают нефть из России по нефтепроводу Дружба. И Киев фактически может перекрыть такие поставки через свой участок трубопровода.

"Венгрия и Словакия получают российскую нефть по нефтепроводу "Дружба". И так получилось, что он проходит через Украину. Вполне логично было бы синхронизировать действия с ЕС и применить санкции на транспортировку российской нефти с применением такого же переходного периода. Таким образом, мы будем способствовать сохранению единства санкционной политики в ЕС", - подчеркнула Лана Зеркаль.

Напомним, Венгрия выступила против отказа от закупки нефти и газа у России. Также в Будапеште говорили, что страна не поддержит и санкции Евросоюза против российских энергоносителей. Министр иностранных дел страны Питер Сийярто назвал этот вопрос "красной линией".

В агентстве Bloomberg сообщили, что Венгрия срывает планы Евросоюза по полному запрету закупки российской нефти. Как утверждают в Будапеште, энергетическую безопасность Венгрии при реализации такого сценария ждут большие проблемы. В Европе предлагают разрешить Венгрии и Словакии закупать газ в России на переходной период – до конца 2023 года – однако венгерское государство такой план не поддерживает.

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