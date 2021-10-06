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Украинцам предлагают самим насобирать себе на пенсию: что будет с выплатами

6 октября 2021, 12:14

Если парламент проголосует, то новой датой запуска накопительной пенсии станет 2023-й год.

Пенсии
Пенсии в Украине / УНИАН

В 2022 году следующем году в Украине планируют ввести обязательную накопительную пенсионную систему. Это означает, что с каждой зарплаты автоматически будут отчислять 1 или 2 процента на специальный пенсионный счет.

Накопленные деньги вернут после выхода на пенсию: либо одним платежом, или равными частями в течение 10 лет.

Министр финансов Сергей Марченко говорит, что если не поменять пенсионную систему, то сорокалетним украинцам пенсия не светит. Поэтому к нынешней солидарной предлагают добавить накопительную пенсионную систему. Тогда каждый будет собирать себе деньги сам, аккумулируя один или два процента с каждой зарплаты на специальном счете.

"Доля населения 65+ составляет около 25 процентов к активного населения и постоянно растет", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Министр социальной политики Марина Лабезна утверждает, что внедрение накопительной системы позволит получать вдвое больше пенсионные выплаты, чем в нынешних условиях.

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В Пенсионном фонде советуют начинать думать о будущей пенсии как можно раньше.

"Первый шаг — проверить в реестре личную информацию о своем стаже, заработной плате, уплаченных налогах и размере будущей пенсии", - говорится в сообщении.

Для этого на сайте Пенсионного фонда нужно войти в личный кабинет, к примеру через ID-банкинг. С помощью пенсионного калькулятора здесь можно подсчитать, насколько обеспеченной будет старость.

"Пенсия у нас рассчитывается в соответствии со стажем и размером заработной платы. Чем больше стаж и заработная плата - тем больше пенсия ", - объясняет заместитель начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Киеве Елена Бойко.

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Кроме того, по словам министра финансов Сергея Марченко, введение накопительной пенсии планируется за счет части налогов граждан, поступающих в бюджет.

"Сейчас говорится, что это 1% от ЕСВ и 1% даст государство в виде прямой программы", — сообщил он.

По его словам, в дальнейшем граждане смогут добавлять к накопительной пенсии свои деньги.

"Условно говоря, когда у меня будет счет, я вижу, что у меня на него попало 1% от ЕСВ и 1% от государства, и я смогу добавить сам. Я получу еще какую-то мотивацию, буду понимать, что эта система начала работать", — сообщил Марченко.

Обязательную накопительную пенсионную систему в Украине пытаются ввести уже два десятка лет. Если парламент проголосует, то новой датой ее запуска станет 2023-й год.

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

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