УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Украине по одной причине грозит очень дорогой газ – советница министра

13 июня 2021, 14:54

Цены на газ в Украине могут подскочить из-за России, отметила Зеркаль.

Если Россия откажется от транзита газа через Украину, голубое топливо для нашей страны станет очень дорогим, предупредила Зеркаль
Если РФ откажется от транзита газа через Украину, голубое топливо для нашей страны станет очень дорогим, предупредила советница министра / УНИАН

Советница министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что тарифы на газ в Украине серьезно повысятся для потребителей, если Российская Федерация решит прекратить поставки газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

Если зимой РФ пойдет на прерывание транзита, то Украина получит "очень дорогой газ", рассказала Зеркаль в эфире телеканала Украина 24.

Собеседница отметила, что сейчас российская сторона специально сдерживает европейский газовый рынок – не поставляет в Европу тот объем голубого топлива, который ей нужен, в частности, для наполнения опустевших хранилищ.

Зеркаль подчеркнула, стоимость газа очень высокая, а какой она будет зимой – не знает никто.

"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся…", – добавила советница.

Читайте такжеКолоссальная сумма: названы убытки Украины от остановки транзита российского газаНапомним, Киев опасается, что Россия откажется от транзита газа через Украину после того, как будет достроен трубопровод Северный поток-2. В начале июня была завершена укладка первой из двух ниток газопровода.

Канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что для Берлина и американских властей жизненно важно, чтобы Украина и в дальнейшем оставалась партнером по транзиту газа.

Справка. В Украине с августа 2020 года запустили рынок газа. Стоимость газа устанавливали поставщики, а украинцам дали право выбирать, у кого покупать топливо.

Потом цены на газ в Украине подскочили, вспыхнули бунты, и власти решили временно вернуться к государственному регулированию. Позже стоимость газа снова пустили в свободное плавание. Стоимость топлива варьируется от 7,80 гривен за кубометр до 13,50 грн.

СМИ узнали, что в Европе с середины января до мая 2021 года рекордно повысились цены на газ – стоимость тысячи кубометров составляла 286 долларов (в декабре 2020-го стоила около 200 долларов).

цены на газ Елена Зеркаль повышение цены на газ
Сейчас вы просматриваете новость «Украине по одной причине грозит очень дорогой газ – советница министра». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Троица 2021: какого числа, какие традиции нужно соблюдать и как отдыхатьТроица 2021: какого числа, какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать Украину ждет аномально холодная зима - климатологУкраину ждет аномально холодная зима - климатолог Екатерина Кухар трогательно поздравила Александра Стоянова с днем рожденя стихомЕкатерина Кухар трогательно поздравила Александра Стоянова с днем рожденя стихом 1+1 назвал нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 и начал кастинг для танцоров1+1 назвал нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 и начал кастинг для танцоров Почему встреча Зеленского и Байдена грозит превратиться в страшный сон для УкраиныПочему встреча Зеленского и Байдена грозит превратиться в страшный сон для Украины

Последние новости

14:54

Украине по одной причине грозит очень дорогой газ – советница министра

14:45

Гороскоп на завтра 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомства Видео

14:44

Развод Вакарчука: экс-нардеп намекнул, что музыкант вступал в брак по расчету Видео

14:43

Борщ – это не здоровое блюдо: эксперт рассказала, как хозяйкам за 20 часов сварить полезный бульон Видео

14:38

В моду на лето 2021 вошли милейшие сарафаны из 90-х, в которые нельзя не влюбиться Фото Видео

Реклама
13:50

"Украинцы в опасности": Ермак объяснил, почему стране срочно нужен "зонтик" НАТО Видео

13:34

"Опять что-то украли": Украина уличила российский МИД в плагиате из-за видео ко Дню России Видео

13:23

Добкин "сыграл" на два фронта: поддержал сборную России и "отдал душу" украинской команде

12:46

Гороскоп на 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезни Видео

12:27

В Украине грядет четвертая волна COVID-19: Минздрав призвал к продлению карантина

12:04

В Турции погибла украинская модель: она упала с балкона после ссоры с парнем-дрессировщиком

11:36

Даже не смешно: на ЗНО преподаватели по украинскому языку шокированы деградацией школьников Видео

10:31

В МИД России перевели "Слава Украине" как "хайль Гитлер" и разразились упреком в адрес США Видео

10:29

Найдено тело 12-летнего мальчика, которого унесло течением реки Черемош на Прикарпатье

10:04

В больнице 144 человека, минимум 11 погибших: на рынке в Китае произошел мощный взрыв

09:40

"Простите меня, пожалуйста": избившему девушку в Харькове светит до 5 лет, он записал новое обращение Видео

09:18

Трепанация черепа, перелом ключицы: в Днепропетровской области мать дико избила 3-летнюю дочь Видео

08:50

Мертвая голая женщина в кустах и мухи: в Киеве мужчина пошел "в туалет" и увидел труп Видео

08:48

То, что мертво, обязательно умрет: о тоталитарном режиме Путина-Лукашенко мнение

08:17

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у менее 900 человек Видео

Реклама
07:45

Надя Дорофеева почти без одежды устроила девичник с подругами и Дантесом

07:44

Поскользнулся и упал в Черемош: на Прикарпатье разыскивают ребенка, которого унесло течением реки Видео

07:24

Байден даст "жесткий сигнал" Путину по агрессии в Украине - NBC Видео

07:10

Нападение России на Мариуполь, Херсон и Одессу: Саакашвили сделал опасный прогноз для Украины Видео

06:30

Почему Зеленский не позволит "утопить" Порошенко законом об олигархах мнение

05:28

Эксперт рассказал, как Путин готовит Россию к долгой войне с Западом Видео

05:02

Можно или нужно ли есть бананы на завтрак: врачи дали ответ Видео

04:22

Никогда не делайте это со своими волосами: ошибки, которых допускать нельзя Видео

04:00

Ультиматум Зеленскому от Путина: в МИД назвали цель Украины по Донбассу Видео

03:50

Размен может быть разным: эксперт объяснил, чем может обернуться для Киева встреча Байдена и Путина Видео

03:02

"Я в китовой пасти": в США горбатый кит проглотил рыбака, но через 40 секунд его выплюнул Видео

01:37

Снежанна Бабкина в облегающем купальнике раскрыла секрет своей энергичности

00:51

Страна превратится в Северную Корею: эксперт раскрыл последствия новых санкций против Беларуси Видео

00:30

Телеведущая 1+1 Вера Кекелия планирует вторую свадьбу в Грузии Видео

00:10

Анита Луценко вперые показала своего мужа на светском мероприятии Видео

12 июня, суббота
23:54

Жена Позитива впервые ответила на слухи об изменах мужа и назвала причину развода Видео

23:52

В Большой семерке заявили о поддержке Украины и сделали предупреждение России

23:37

Солист СКАЙ Олег Собчук рассказал, как поборол алкоголизм Видео

23:25

Потап рассекретил планы на карьеру Нади Дорофеевой Видео

23:14

"Самое позорное выступление": СМИ узнали, почему у Байдена отказались от брифинга с Путиным Видео

Реклама
23:03

Фронтальные ливни, грозы и град: синоптик предупредила, где в Украине будет непогода и похолодание Видео

22:56

Бритни Спирс рассказала о своей любимой "татушке" Видео

22:29

Бил руками и ногами девушку, сломав ей нос: в полиции отреагировали на избиение в Харькове

21:59

Во Львове выстроилась большая очередь за малышом, которого бросила горе-мать Видео

21:36

"Киборги сдерживали Донецкий аэропорт 242 дня: в Харькове СБУ "поздравила" РФ с Днем России

21:26

В Одессе прогремел мощный взрыв, часть города сидит без света и воды Видео

21:25

В моду на лето 2021 вернулись головокружительные солнцезащитные очки в стиле 70-х Видео

21:14

На Волыни 13-летняя девочка родила ребенка от своего отчима, который ее изнасиловал

20:56

Кратеры от метеоритных ударов: в NASA показали фото крупнейшего спутника Солнечной системы

20:44

Украинский генерал призвал заняться разработкой боевых ракет Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять