Украине по одной причине грозит очень дорогой газ – советница министра

Если РФ откажется от транзита газа через Украину, голубое топливо для нашей страны станет очень дорогим, предупредила советница министра / УНИАН

Советница министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что тарифы на газ в Украине серьезно повысятся для потребителей, если Российская Федерация решит прекратить поставки газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

Если зимой РФ пойдет на прерывание транзита, то Украина получит "очень дорогой газ", рассказала Зеркаль в эфире телеканала Украина 24.

Собеседница отметила, что сейчас российская сторона специально сдерживает европейский газовый рынок – не поставляет в Европу тот объем голубого топлива, который ей нужен, в частности, для наполнения опустевших хранилищ.

Зеркаль подчеркнула, стоимость газа очень высокая, а какой она будет зимой – не знает никто.

"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся…", – добавила советница.

Читайте такжеКолоссальная сумма: названы убытки Украины от остановки транзита российского газаНапомним, Киев опасается, что Россия откажется от транзита газа через Украину после того, как будет достроен трубопровод Северный поток-2. В начале июня была завершена укладка первой из двух ниток газопровода.

Канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что для Берлина и американских властей жизненно важно, чтобы Украина и в дальнейшем оставалась партнером по транзиту газа.

Справка. В Украине с августа 2020 года запустили рынок газа. Стоимость газа устанавливали поставщики, а украинцам дали право выбирать, у кого покупать топливо.

Потом цены на газ в Украине подскочили, вспыхнули бунты, и власти решили временно вернуться к государственному регулированию. Позже стоимость газа снова пустили в свободное плавание. Стоимость топлива варьируется от 7,80 гривен за кубометр до 13,50 грн.

СМИ узнали, что в Европе с середины января до мая 2021 года рекордно повысились цены на газ – стоимость тысячи кубометров составляла 286 долларов (в декабре 2020-го стоила около 200 долларов).