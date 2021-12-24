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Украинским ФОПам разрешили работать без кассовых аппаратов: кому повезло

24 декабря 2021, 13:56
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Расходы на приобретение РРО станут для ФОПов дополнительной финансовой нагрузкой, говорят в Кабмине.

кассовый аппарат
КМУ ослабил требования для ФОПов / УНИАН

Предприниматели, осуществляющие розничную торговлю в сельской местности, освобождены от обязательного применения регистраторов расчетных операций.

Соответствующее решение принято Кабинетом министров, сообщается на правительственном портале.

В качестве аргументации в КМУ говорят, что уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился.

В правительстве считают, что расходы на приобретение РРО станут для них дополнительной финансовой нагрузкой, что будет иметь негативные последствия для бизнеса.

"В то же время, использовать программные РРО, как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным интернетом или его отсутствия в селах. Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников, и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО", - цитирует первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлию Свириденко пресс-служба Кабмина.

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Согласно решению правительства, от обязательного применения РРО освобождаются субъекты хозяйствования, которые осуществляют розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров), при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций в 167 размеров минимальной заработной платы (1 млн 85,5 тыс. грн).

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Кассовые аппараты для ФОПов в Украине

Малый бизнес в Украине готовится к введению кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций) с 1 января 2022 года. Ранее сроки масштабного налогового обложения переносились после массовых протестов ФОПов. Сейчас предприниматели тоже протестуют, требуя принять их законопроект № 5866-1, которым чеки предусмотрены исключительно для дорогих покупок – товаров, стоимостью в одну минимальную заработную плату или 6,5 тысяч гривен.

Предприниматели уже заявляют о том, что в следующем году после запуска требования о кассовых аппаратах появятся дополнительные расходы на РРО и ведение бухгалтерской деятельности. По этой причине бизнесу в Украине придется повышать цены на свои товары.

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